Vox asegura que Sanidad sabía que se estaban comprando mascarillas a una empresa sin solvencia

La vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, aseguró este miércoles que el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda sabían que se estaban comprando mascarillas durante la pandemia a una sociedad «que no tenía la experiencia en hacerlo» y que «además se ha demostrado que ha desviado presupuestos públicos».

Así lo indicó Castro en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, donde preguntada sobre si estos ministerios sabían que se estaban vendiendo mascarillas falsas y que había comisiones, el ‘caso Koldo’, respondió «rotundamente sí», aunque matizó que no sabe «si se sabía que había comisiones».

«La decisión de contratar con una sociedad que no tenía la solvencia, que no tenía la experiencia en hacerlo y que además se ha demostrado que ha desviado presupuestos públicos eso está acreditado en los autos del caso Koldo. Así que, rotundamente sí, se sabía, y no lo están comunicando», apuntó Castro.

De este modo, señaló que los citados ministerios podrían estar implicados en esta trama. Para Castro, el ‘caso Koldo’ es un «gran escándalo» y demuestra que es «la punta del iceberg» de unas actuaciones que Vox «ya venía denunciando desde 2020 y desde la puesta en marcha de este Gobierno», que son actividades «realmente mafiosas».

«Aquí tenemos a Koldo, a Ábalos y a todos los ministros implicados y que se está probando en el caso en el que Vox está personado como acusación popular que resulta además el tráfico de influencias y de información privilegiada», señaló Castro, quien añadió que «no podemos eludir» la «responsabilidad» de Salvador Illa, ministro de Sanidad en aquel entonces.

Asimismo, ante el apunte de que por el momento no están imputados ni Illa, ni el exministro José Luis Ábalos, ni la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque sus nombres suenan en algunas informaciones relacionadas con el ‘caso Koldo’, Castro señaló que «somos prudentes».

Comentó que es una investigación «que sigue su curso, que lleva desde 2022» y «esto no se produce solo por una acción, sino que se va produciendo por una investigación que se está realizando a través de la OCU y de la que no me queda duda de que saldrán cosas tan espectaculares» como las que se van conociendo.

Castro incidió en que esto es «la punta del iceberg», porque «cuántos más casos tendremos que ir abriendo porque habrá muchas más piezas separadas en las que resultarán afectados el conglomerado, los amigos y las personas cercanas desde Ábalos a, como se está comprobando, personas vinculadas familiarmente e íntimamente con él».