Vox denuncia que la reducción de jornada servirá para «mandar a gente al paro»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, denunció este martes que la iniciativa de Sumar para reducir la jornada laboral servirá para «incrementar los costes de las pymes», para «cerrarlas directamente», para «mandar a gente el paro» y para «disfrazar los datos del paro».

Así lo indicó Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde avanzó que su partido se opondrá a esta medida que Sumar defenderá esta tarde en el Congreso que no es más que «otra medida del mundo ‘happy flower'» de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Asimismo, criticó que se trata de «otra medida más» que «entendemos que se trata de un debate artificial y que no pone el foco en lo verdaderamente importante porque el problema de los españoles es que no tienen un trabajo estable y de calidad que les permita llegar a fin de mes».

Con ella, aseguró que el Gobierno demuestra que «no conoce la realidad de España y de su tejido empresarial», ya que el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan hablan de las empresas españolas como «si todas fueran grandes empresas» y no se dan cuenta de que hay «pequeñas, medianas y microempresas».

«Nos están llevando a un país donde ya no se mira la tasa de paro sino el índice de pobreza porque todo es una gran mentira cubierta con maquillaje», avisó Millán, quien destacó que el acuerdo de Gobierno del PSOE y Sumar es «una gran estafa que consiste en subirnos a todos los impuestos y seguir disparando el gasto público».

«Lo que no se puede hacer es imponer», dijo Millán, quien comentó que Díaz lo que hace es «imponer las condiciones en las que tienen que trabajar los españoles sin tenerles en cuenta» porque «aquí no se ha hablado con las pequeñas, medidas y microempresas, no se ha hablado con ellos.»