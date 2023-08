Vox se abre a investir a Feijóo sin entrar en el Gobierno para evitar un pacto del PSOE «con los enemigos de España»

Vox ha mostrado su disposición a respaldar la investidura del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de no entrar en el Gobierno, si de esta manera evitar un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez conformado por los «enemigos de España».

«No seremos un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional», ha querido dejar bien claro la formación política a través de un comunicado, en el que también han hecho hincapié en que los 33 diputados que tienen en el Congreso de los Diputados serían partidarios de apoyar «una mayoría constitucional».

A lo largo del documento, los de Abascal han expresado su preocupación ante el escenario de que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sea investido presidente «con los apoyos del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, Bildu, PNV y ERC».

Así, la formación política ha insistido en que no será «la excusa de nadie ni el impedimento para evitar un gobierno de quienes pretenden destruir los fundamentos de la Constitución». A su parecer, según ha destacado, la postura que ha adoptado el partido es la más «prudente y sensata».

Por ello, ha aprovechado para cargar contra «quienes se empeñan en demonizar y culpar a Vox, demonizando y culpando a más de tres millones de españoles que tienen derecho a la representación política».

Vox quiere formar parte del Gobierno donde su apoyo es fundamental

Tras las elecciones autonómicas y municipales que tuvieron lugar el pasado 28 de mayo, el partido político presidido por Santiago Abascal exigió formar parte de los gobiernos autonómicos en los que el Partido Popular necesitase su apoyo para que su candidato pudiese ser investido presidente de la región.

De esta manera, tal y como remarcó el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, la formación consideró que podía cerciorarse que se cumplían los acuerdos adoptados. «Es de sentido común y de lógica», afirmó con contundencia entonces para luego justificar que, así, su partido podría defender sus posicionamientos «de forma proporcionada».

Es lo que ha acabado sucediendo en comunidades autónomas como Extremadura, donde, a pesar de las reticencias iniciales, finalmente la ‘popular’ María Guardiola se ha convertido en presidenta de la Junta y Vox ha comenzado a liderar la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

De igual forma, en la Comunidad Valenciana, Vox no solo ha asumido la vicepresidencia primera de la Generalitat y las competencias de la Consejería de Cultura, sino también la Consejería de Agricultura y la Consejería de Justicia, Interior y Gobernación.

También en Aragón, el ‘popular’ Jorge Azcón presidirá el Gobierno y Vox encabezará la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y la de Agricultura y Ganadería.

No obstante, en Murcia todo apunta a una repetición electoral, después de que el PP, la fuerza más votada en los comicios, no esté dispuesto a dejar entrar en el Gobierno a Vox. Consecuentemente, la formación votó en contra en la sesión de investidura al candidato del PP para presidir la región, de manera que Fernando López Miras no logró la mayoría necesaria.

Feijóo se propone lograr «un acuerdo amplio e institucional»

Durante su intervención en un acto en el municipio gallego de Cambados, Feijóo ha aprovechado para valorar la propuesta de Vox. «Es un avance», ha reconocido, puesto que ha interpretado que implica «reconocer la victoria» y enmarca a la formación política en «el ámbito del constitucionalismo».

El candidato por el PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Morell.

También ha asegurado que su objetivo es conseguir un «acuerdo amplio y constitucional» que le permita convertirse en presidente del Gobierno y alejar el escenario de una repetición electoral, pero también la investidura de Sánchez, lo que, a su juicio, comportaría «debilitar el Estado, disminuir los intereses generales y quebrar el principio de igualdad».

En este contexto, marcado por la «situación de incertidumbre política», ha manifestado que trabajará en las «próximas semanas por la gobernabilidad y la centralidad». Tras considerar que «es necesario un partido para un gobierno y no 24 partidos», ha vuelto a insistir en que va a «intentar» conseguir un acuerdo «con los intereses generales como libro de cabecera y con respeto a todos los partidos políticos».

El PSOE critica los pactos del PP con Vox

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del PSOE que a los ‘populares’ «les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder». Después de poner como ejemplo el pacto alcanzado entre PP y Vox en Aragón, ha destacado que «lo único que ha hecho Feijóo ha sido extender los pactos del PP con Vox allí donde puede».

A Feijóo y al PP no les importa lo que firman ni el precio que pagan con tal de estar en el poder, pero el precio lo pagamos todos con recortes de nuestros derechos y libertades.



El PSOE tiene la obligación política, ética y democrática de poner en marcha un gobierno que haga…

A su parecer, el acuerdo entre las dos formaciones para gobernar la comunidad autónoma evidencia que no persiguen aplicar «políticas conservadoras razonables» sino «las políticas más extremas de la extrema derecha», como derogar la ley de memoria democrática. «Esto se suma a lo que estamos viendo en otras partes: negación de la violencia machista o retrocesos en la lucha contra el cambio climático», ha subrayado antes de tildar esta situación de «involución».