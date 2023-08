Vox lanza una advertencia al PP: «No estaremos en ninguna ecuación en la que esté el separatismo»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dejado bien claro al Partido Popular que su formación política no formará parte de «ninguna ecuación en la que esté el separatismo». De esta manera, ha valorado las declaraciones del coordinador general del PP, Elias Bendodo, quien abrió la puerta a dialogar con Junts para conseguir investir como presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo.

Leer más: Jorge Azcón es investido presidente de Aragón gracias a la alianza del PP con Vox

Sin embargo, el partido presidido por Santiago Abascal ha remarcado que el respaldo a los ‘populares’ y la presencia de Junts en un pacto de investidura es incompatible. «No es compatible hablar con nosotros y con Junts», ha incidido. En este sentido, ha afeado al PP que valide a «interlocutores que lo único que han hecho históricamente es saquear las arcas del Estado y poner en jaque los cimientos de la Constitución».

«Lo único que hay que hablar es para pedirles que comuniquen el día y la hora en la que va a llegar el señor Puigdemont para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestro sistema judicial pueda acudir, detenerle y meterle en prisión», ha considerado Garriga a lo largo de una entrevista en la emisora de radio pública RNE.

«Prohibido» pactar con el separatismo

Después de calificar a Vox y la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont como «antónimos» ha enfatizado que serán el «dique de contención» del separatismo que, según ha recalcado, es el «mayor enemigo de la prosperidad de España». También ha querido recordar que «por estatutos», los de Abascal tienen «radicalmente prohibido» pactar con formaciones independentistas.

«Estamos en nuestro mejor momento político y no vamos a arriar ninguna de nuestras banderas», ha valorado antes de destacar: «Somos la alternativa a todo lo que se ha conocido hasta ahora en política». Asimismo, ha sacado pecho del ofrecimiento de su formación para apoyar a Feijóo en futura investidura y ha tildado esta acción de «ejemplo de patriotismo y generosidad».

Bajas en Vox

Garriga también ha dedicado parte de su intervención ha abordar la marcha de la primera línea política del secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. «Estamos asistiendo a una campaña orquestada desde múltiples medios de comunicación para hacer daño a Vox», ha valorado para después advertir que las “manipulaciones, fabulaciones y ficciones de terror” sobre enfrentamientos internos «van a fracasar».

Cabe recordar que Espinosa justificó su salida de la dirección de Vox, pero también el abandono de su escaño en el Congreso de los Diputados, por motivos «personales y familiares». «Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches en el hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro», explicó en una rueda de prensa desde la Cámara Baja.

El médico que fue la voz de Vox durante la pandemia y que estaba llamado a entrar en el Congreso tras la salida de Espinosa, Juan Luis Steegmann, también optó por renunciar al escaño y no recoger el acta de diputado. Con todo, Garriga ha querido insistir en que la formación tiene «claro» el sustituto de Espinosa como portavoz parlamentario y lo comunicará en «el momento oportuno».