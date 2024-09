6 artistas que alcanzaron el éxito gracias a las redes sociales

Muchos artistas en la actualidad han alcanzado la fama gracias a las redes sociales, que han cambiado por completo la forma en que se descubre y comparte el talento. Plataformas como YouTube, Vine y Twitter se han convertido en espacios ideales para que los músicos puedan exhibir su talento.

Este fenómeno ha permitido que nuevos talentos lleguen a audiencias masivas, rompiendo las barreras tradicionales de la industria. Con un solo video o una canción que se vuelve viral, muchos han logrado captar la atención del público y conseguir miles de seguidores.

A partir de este impulso de las redes sociales, las disqueras y grandes compañías han decidido apostar por ellos.

Artistas que deben su fama a las redes sociales

1. Justin Bieber

El cantante estadounidense saltó a la fama gracias a YouTube. Según Cosas, la madre de Justin empezó a subir videos de él cantando a YouTube tras verlo participar en un concurso de canto.

Es así que en 2008 el ejecutivo discográfico Scooter Braun, junto a Usher, descubrieron el talento del cantautor, quienes lo apoyaron para lanzar de inmediato el EP ‘My world’ en 2009, que resultó todo un éxito.

Después de firmar un contrato discográfico con Island Records, Justin sacó su primer álbum de estudio ‘My World 2.0’ (2010) con la canción ‘Baby‘ incluida, considerada uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

2. The Weeknd

Nacido en Toronto (Canadá) y con ascendencia etíope, The Weeknd tuvo una infancia y adolescencia difícil, marcada por la ausencia de su padre y las drogas. En 2010, comenzó a subir sus primeras canciones de forma anómica a YouTube.

Su estilo vocal y las melodías llamaron la atención del rapero Drake, quien le ayudó a iniciar en el mundo discográfico. Ya en 2011, The Weeknd lanza los mixtape ‘House of Ballons’, ‘Thursday’ y ‘Echoes of Silence‘, que lo llevaron a firmar con Republic Records y sacar su primer álbum ‘Trilogy’.

3. Ed Sheeran

De origen británico, Ed Sheeran se ha convertido en uno de los cantantes más famosos de los últimos tiempos. Su interés por el arte musical empezó desde muy pequeño, aunque no fue hasta los catorce años cuando empezó a componer sus primeras piezas y a grabarlas por su cuenta.

Ed Sheeran es uno de los artistas más escuchados del mundo. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press

A los quince años, el pelirrojo colaboró en conciertos con Passenger y después comenzó a dedicarse solo a la música, pero sin mucha notoriedad. Tiempo después, fue invitado a actuar en Los Ángeles, donde también logró cantar un programa radiofónico, una actuación que lo volvió viral, consiguiendo presentaciones junto al rapero Example.

En 2011, sacó por su cuenta el álbum No. 5 Collaboration Project, convertido en el segundo disco más descargado en iTunes. Este éxito hizo que firmara un contrato con Atlantic Records, la discográfica de Elton John.

4. Dua Lipa

La artista británica comenzó su carrera musical a los catorce años, publicando sus primeras actuaciones en YouTube. Un año después, su talento hizo que firmara con Warner Music Group y lanzara después su primer sencillo ‘New love’.

Dua Lipa. Foto: David Zorrakino / Europa Press

No obstante, fue el lanzamiento de su sencillo ‘Be the one’ lo que la llevó a ser conocida rápidamente en el Reino Unido, a la vez que en Estados Unidos y Europa.

5. Post Malone

Post tuvo un acercamiento a la música desde muy joven, sobre todo en los géneros rock alternativo y heavymetal. A los dieciséis años, grabó por su cuenta el Mixtape ‘Young and After Them Riches’ y después continúo haciendo sus proyectos musicales.

La música hizo que Malone dejara la universidad para mudarse a Los Ángeles con el fin de convertirse en un artista profesional. En un primer momento, Post integró una banda, pero después hizo canciones propias con ayuda de otros productores. Precisamente una de ellas -‘White Iverson’- fue subida a su cuenta de SoundCloud, superando los 761 millones de visitas.

Tras subir otras canciones a la plataforma, Post firmó en 2015 con Republic Records.

5. Alessia Cara

La artista canadiense comenzó haciendo videos virales en YouTube desde su dormitorio, lo que la llevó a hacerse conocida en redes sociales.

Después de grabar algunas versiones acústicas, firmó un contrato con Def Jam Recordings y lanzó su sencillo ‘Here’, que se posicionó en el número 10 en la lista de los Canadian Hot 100 y el número 5 en los Billboard Hot 100.

A partir de allí, la joven artista se ha convertido en una de las referentes del pop con consciencia social. Ejemplo de esto, es una canción sobre la línea telefónica de prevención del suicidio ‘1-800-273-8255’.