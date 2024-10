El SEPE aclara cuándo pedir el paro si la empresa te ha pagado las vacaciones 

Una vez se pone fin a un contrato laboral, el trabajador puede acceder al paro, una prestación otorgada a aquellos que estando en edad de trabajar pierdan su empleo de forma temporal o definitiva. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha emitido un aviso importante para aquellos que han perdido su empleo y tienen días de vacaciones pendientes de disfrute. Si te encuentras en esta situación, es crucial entender cómo y cuándo puedes solicitar la prestación por desempleo.

Primero, el SEPE subraya que no podrás solicitar la prestación contributiva si aún te quedan días de vacaciones por disfrutar. Esto se debe a que no estarás en «situación legal de desempleo», un requisito esencial para acceder a estas ayudas. La «situación legal de desempleo» se determina una vez que has agotado tus días de vacaciones que no se disfrutan y que la empresa te ha compensado en la liquidación o finiquito.



Terminado tu periodo de vacaciones , tendrás un plazo de 15 días hábiles para presentar tu solicitud de prestación por desempleo. Este trámite puede realizarse de manera electrónica a través de la Sede del SEPE o, si lo prefieres, acudiendo a una oficina de prestaciones con cita previa.

Una oficina del SEPE, en Madrid. Foto: Europa Press

Otros requisitos para solicitar el paro

Es fundamental que, antes de iniciar este proceso, te des de alta como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de tu comunidad autónoma. Pero, además de este requisito, existen otros fundamentales:

Situación Legal de Desempleo: Debes estar en una situación legal de desempleo, es decir, haber perdido tu trabajo de forma involuntaria, ya sea por despido, finalización de contrato o cese durante el periodo de prueba. Si tienes días de vacaciones pendientes y no los has disfrutado, significa que no estás en situación legal por desempleo y, por consiguiente, no podrás solicitar la prestación hasta haberlos agotado. Período de cotización: Debes haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años para tener derecho a la prestación contributiva. Si has cotizado menos de este tiempo, puedes acceder a la prestación asistencial, conocida como RAI (Renta Activa de Inserción). Plazo de solicitud: La solicitud de la prestación debe realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de cese del trabajo o al final de tu periodo de vacaciones, si los tuviste pendientes. No aceptar un trabajo: Durante el tiempo que recibas la prestación, no puedes rechazar ofertas de trabajo adecuadas a tu perfil sin una justificación válida, ya que esto podría implicar la suspensión o pérdida de la ayuda. Cumplimiento de obligaciones: Es importante cumplir con todas las obligaciones establecidas por el SEPE, como la búsqueda activa de empleo y la asistencia a cursos o talleres de formación si te son ofrecidos.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para acceder a la prestación por desempleo y poder recibir el apoyo económico necesario mientras buscas un nuevo empleo. En resumen, si has sido despedido y todavía tienes días de vacaciones pendientes, asegúrate de disfrutarlos antes de solicitar la prestación.