Cuidado con el ‘spoofing’: la Policía alerta sobre esta nueva estafa bancaria

Con el avance de la digitalización y la automatización de procesos, la ciberdelincuencia encuentra nuevas formas de reinventarse, utilizando nuevas modalidades que, a primera vista, son difíciles de detectar.

Esta vez se trata del ‘spoofing’, como se le llama a la suplantación de identidad a través de técnicas para hacerse pasar por una persona o entidad confiable, engañando así a las víctimas para obtener información, sobre todo aquella relacionada a los datos bancarios.

¿En qué consiste esta estafa?

El fraude comienza con una llamada telefónica que recibe la posible víctima, en la que su pantalla móvil muestra aparentemente el nombre de su entidad financiera, simulando que la llamada proviene de su banco.

La persona que habla se hace pasar por un agente de la entidad bancaria e indica que el objetivo de la llamada es comunicarle al ciudadano varios movimientos sospechosos en su cuenta. El primer le pide al usuario una autorización para actuar frente a esta situación.

Foto: Freepik

En este escenario, el supuesto colaborador sugiere mover todo el dinero a una nueva cuenta donde pueda estar seguro y no se permita el acceso a otros. Y para realizar este traslado, es necesario un SMS. Si se aceptan los mensajes, la estafa ya se ha efectuado.

La Policía Nacional recomienda esto

La Policía ha lanzado un aviso frente a estos casos y señala que, cuando hay en juego grandes montos de dinero, se debe desconfiar de cualquier llamada y, en todo caso, es recomendable llamar directamente a tu entidad bancaria para verificar si hay alguna incidencia con nuestras cuentas.

Una vez el banco nos confirme si hay o no movimientos extraños de capital en nuestra cuenta, podremos conocer si se trataba de una estafa o si era algo real.

En caso de ser verdadero, se sugiere también seguir las indicaciones proporcionadas por tu banco.

‘El brushing’: otra modalidad de fraude

Hablando de ‘spofing’, hace poco la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió de otra estafa que se ha popularizado en los últimos tiempos: el ‘brushing’.

Este fraude consiste en la recepción de un paquete en tu dirección a tu nombre con productos que tu no has pedido ni comprado. No obstante, al aceptarlos se te identificará como cliente, pudiendo utilizar tus datos, datos que han conseguido sin que te percates.

En lugar de ser un regalo o error, aceptar estos objetos podrían suponer la suplantación de tu identidad. También se busca usar los datos para introducir reseñas positivas sobre la empresa o el producto y así manipular las mismas.

Esto último les sirve a los vendedores para intentar engañar a las plataformas y entidades de control, haciendo pasar por cierto comentarios que son falsos.