El ex actor de Hollywood que vendió su coche porque no podía pagar la gasolina

Tenerlo todo y perderlo en cuestión de muy poco tiempo, eso es lo que le pasó al actor estadounidense Armie Hammer. Quien fuera una estrella de Hollywood hoy vive en la sombra por diferentes errores que cometió en el pasado y le costaron muy caros.

En los últimos días, una publicación en su cuenta de Instagram se hizo viral debido al sorprendente mensaje que lanzó. «Esta es mi camioneta. Me la compré como regalo de Navidad. Desde que regresé a Los Ángeles, me he gastado alrededor de 400 o 500 en gasolina y no puedo permitírmelo»

El actor se encuentra en una tienda de segunda mano, despidiéndose de su vehículo favorito al admitir que no puede permitirse mantenerlo por el elevado precio de la gasolina.

Qué le sucedió a Armie Hammer

Armie Hammer es un actor estadounidense conocido por sus papeles en varias películas de Hollywood. Su carrera en el cine despegó con su interpretación de los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss en «The Social Network» (2010), la película sobre la creación de Facebook dirigida por David Fincher.

Hammer continuó construyendo su reputación con papeles en películas como «The Lone Ranger» (2013), junto a Johnny Depp, y «The Man from U.N.C.L.E.» (2015). Sin embargo, su reconocimiento más significativo llegó con la aclamada película «Call Me by Your Name» (2017), donde interpretó a Oliver, un estudiante estadounidense que se enamora del personaje interpretado por Timothée Chalamet. Esta actuación le valió elogios de la crítica y consolidó su lugar en la industria cinematográfica.

Pero, en los últimos años, Hammer ha enfrentado controversias que han afectado su carrera. En 2021, fue acusado de abuso y conducta sexual inapropiada por varias mujeres, lo que resultó en su salida de varios proyectos cinematográficos y de televisión. Aunque él ha negado estas acusaciones, las alegaciones y la subsecuente atención mediática han impactado significativamente su carrera y reputación pública.