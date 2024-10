Este excolaborador de Telecinco da un giro de 180 grados a su vida y entra en la Policía Local

Muchas personas que alguna vez aparecieron en televisión han decidido tomar rumbos bastante distintos en sus vidas. Aunque su paso por la pantalla chica les brindó una breve notoriedad, la realidad es que no todas buscaban una carrera en este ambiente ni permanecer bajo los reflectores.

Una de estas personas es precisamente Rafa Mora, quien participó en 2009 en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (MyHyV) como pretendiente de Tamara Gorro, una colaboración que lo lanzó a la fama en aquel entonces.

Sin embargo, Rafa tomó un rombo totalmente distinto al decidir opositar a la Policía Local. En concreto, el pasado 27 de mayo se abrió el proceso de oposición y salió a la luz la intención del excolaborador de presentarse.

El resultado fue satisfactorio: Mora no solo ha aprobado las oposiciones a Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, sino que ha sido el mejor de la promoción, obteniendo un sorprendente 8’04.

Camino profesional

El logro de Mora marca un antes y un después en su carrera profesional y, sin duda, un cambio radical en su vida. Tras convertirse en una de las caras más de ‘MyHyV’, pasó a otros formatos populares de Telecinco, como ‘Sálvame’ o ‘Supervivientes’, consolidándose como una figura recurrente en la cadena de Fuencarral.

No obstante, desde que el programa conducido por Jorge Javier Vázquez llegó a su fin, Mora, quien incluso había comenzado estudios de Periodismo, dejó de aparecer en televisión. Finalizó una etapa laboral, pero ahora se abre una nueva oportunidad.

Fue Kiko Matamoros quien dio algunas pistas sobre el futuro de Mora. El actual colaborador de ‘Ni que fuéramos shhh’ insinuó en el pasado mes de agosto que el valenciano había asegurado su porvenir.

“Rafa es bastante más listo de lo que parece. Es un hombre que se ha asegurado ya su futuro. No va a pasar hambre nunca, aunque no trabaje. Y con eso ya lo he dicho todo”, dijo el presentador, quien también habló de los ahorros de Mora.

Recordemos que el mismo Rafa reveló en una entrevista anterior que llegó a ganar 5.000 euros por cada bolo. «Y a lo mejor he hecho 1.500 bolos, lo que pasa es que no en todos he ganado tanto. Empecé con 800», señaló el ahora policía de 41 años.