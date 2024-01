A día de hoy, es prácticamente imposible encontrar a una persona en el mundo que no tenga una cuenta de correo electrónico. Ya sea a nivel personal o profesional, estas cuentas son imprescindibles para establecer un sinfín de relaciones. Y no solo eso, sino que también es imprescindible para acceder a todo tipo de herramientas en internet: redes sociales, plataformas de vídeo en streaming, plataformas de trabajo…

En definitiva, actualmente necesitamos el correo para todo en lo relativo a la vida en internet. No obstante, por otro lado, la gran mayoría también ha tenido más de un correo: uno creado para uso personal, otro para uso laboral, otro creado específicamente para acceder a alguna página… Y no es extraño que perdamos las contraseñas de esas cuentas antiguas y, con ello, el acceso. Por eso, hoy os echaremos una mano si necesitáis recuperarla por todos los medios.

Outlook ofrece una plataforma para recuperar las cuentas antiguas

Aunque no lo parezca, esto se ha hecho especialmente habitual en los últimos años. En los 2000, Hotmail era la gran plataforma de correo por referencia. Pero posteriormente apareció Gmail, y más tarde Outlook terminaron de quitar el dominio a Hotmail en lo que respecta a los correos electrónicos.

Es importante remarcar que, si no has borrado tu cuenta de Hotmail por tu cuenta, a pesar de que el dominio no exista como tal, podrás recuperarla siempre y cuando no se haya mantenido más de un año inactiva. ¿Cómo? A través de la web de inicio de sesión de Outlook, la nueva plataforma de Microsoft. Una plataforma a la que podrás acceder haciendo clic en este enlace.

Desde aquí podrás acceder a tu cuenta de Hotmail, siempre y cuando te acuerdes de la contraseña. Pero si no es así, el proceso es sumamente sencillo. Haciendo clic en He olvidado mi contraseña accederás a un formulario en el que Microsoft llevará a cabo una serie de preguntas tratando de verificar tu identidad. Para ello, puedes introducir un número de teléfono, una dirección de Skype o la dirección de correo de algún ser querido.

Independientemente de la vía que hayas elegido, recibirás un código de varias letras o números. En la pestaña posterior, tendrás que introducir dicho número para acceder a un nuevo formulario en el que Outlook requerirá aspectos como tu nombre, país de origen, fecha de nacimiento, código postal, y varios aspectos que les permitan verificar que, efectivamente, eres el dueño de esa dirección de correo.

Los últimos datos que requerirá para autentificar el proceso, será escribir contraseñas que usaste para la cuenta en cuestión, aunque las pudieras haber cambiado con el tiempo, y también si has vinculado esa dirección de correo a otros servicios de Microsoft, como Outlook, Skype o Xbox. Si de este modo consigues recordar alguna de las contraseñas o vínculos de tu cuento, Outlook te pedirá que escribas una nueva contraseña y, definitivamente, volverás a tener acceso a tu cuenta del ya extinto Hotmail.