Todo lo que sabemos de la tercera temporada de The Mandalorian

The Mandalorian abrió un nuevo capítulo en la estrategia de Disney respecto a la saga creada por George Lucas: tras el poco éxito de las tres últimas películas de Star Wars (El despertar de la fuerza, El último Jedi y El ascenso de Skywalker), este imperio mediático decidió probar suerte con una serie con aires de western, y de un personaje que no había tenido mención en los filmes.

Así nació The Mandalorian, creada por Jon Favreau, quien supo darle el tono y la épica, además de una proporción equilibrada entre ternura y humor, para recuperar la franquicia y llevar a Disney a cambiar de rumbo: mejor apostar por las series y dejar las películas hasta nuevo aviso.

Así vemos como en la galaxia de Star Wars siguen naciendo producciones año tras año. Ya pasaron Obi-Wan Kenobi, El libro de Bobba Fett, Andor, La Mala Remesa; están por llegar Ashora y Skeleton Crew, y hay varios proyectos esperando su luz verde por parte de los ejecutivos de Disney.

Dos años de ausencia

Tras dos años de ausencia vuelve The Mandalorian: el 1 de marzo regresa la tercera temporada de esta serie protagonizada por Pedro Pascal (ahora también en The Last of Us), donde la historia retoma tras el reencuentro entre Mando y Grogu (que técnicamente no es el pequeño Yoda, pero da igual), como se vio en el último capítulo de El libro de Bobba Fett.

Los mandalorianos se están reagrupando. Foto Lucasfilm

En búsqueda de las raíces

El misterioso cazarrecompensas y ‘el niño’, según se ve en el tráiler, emprenden el viaje hasta Mandalore, en búsqueda de los mandalorianos que están dispersos “como estrellas en la galaxia” tras la destrucción de su planeta.

Pero Mando, que ya se ve con madera de líder, tiene que obtener el perdón de sus pares tras varias transgresiones a su estricto credo (como haberse quitado el casco).

Grogu demuestra que sus poderes son cada vez más fuertes. Foto Lucasfilm

Pero en paralelo el antiguo comandante Moff Gideon (Giancarlo Esposito) seguirá moviendo sus hilos para recuperar el poder del Lado Oscuro tras la caída del Imperio.

El minuto y medio del tráiler muestra que la balanza de poder vuelve a desequilibrarse para la República, con destellos del pasado de los jedi en Coruscant.

Y con un pequeño Baby Yoda que, una vez más, vuelve a demostrar que tiene poderes cada vez más fuertes.