Las 7 mejores coctelerías para brindar en Málaga

Daiquiris y margaritas, cosmopolitans y manhattans, moscow mules, negronis, spritzs, Martinis secos, mojitos y caipirinhas, long island y sex on the beach, rusos blancos o negros… más cerca de la alquimia que de las copas, la coctelería ha adquirido una categoría propia en el ocio y la hostelería.

Perfectos para muchos momentos del día, de la sobremesa al afterwork, para rematar un día bueno o darle la vuelta a uno malo, hace tiempo que no sirve cualquier bar para tomar un buen cóctel.

Nuevos destilados e ingredientes, ‘cartas líquidas’ tan estudiadas como lo menús más exclusivos, bartenders que trabajan con la minuciosidad de químicos… No hay duda de que la mixología es un arte en plena ebullición en nuestro país como prueba, entre otros, la gala The Worlds 50 Best Bars que, tras celebrarse en Barcelona en 2022, aterriza este año en Valencia (será el 20 de junio).

Tennessee Bullterrier. Foto: Chester & Punk.

Clásicos y recién llegados, inspirado en leyendas de Hollywood o con el espíritu de los speakeasy que florecieron durante la Ley Seca de los años veinte en los EEUU, también en Málaga tenemos una buena selección de coctelerías y bares donde dar rienda suelta a la pasión por los destilados y combinados más exclusivos del momento.

Encuentra aquí tu hotel al mejor precio en Málaga

Chester & Punk

La única malagueña en la lista Top Cocktails Bars que reconoce a las mejores coctelerías de España y Portugal y donde es posible encontrar desde a los madrileños Angelita, Salmon Guru y 1862 Dry Bar a los barceloneses Sips, Two Schmucks y Paradiso es Chester & Punk.

En el centro de Málaga (Méndez Núñez, 4), Chester & Punk es una coctelería moderna y animada, con una original decoración y música en vivo de forma regular que, cual Doctor Jekyll y Mister Hyde tiene dos caras: la que alude a una coctelería clásica (chester) y la de visión más canalla (punk).

Caipirinha de la Passion. Foto: Chester & Punk.

Sebastián Oliva está al frente de la carta líquida, que incluye cócteles de autor como la Caipirinha de la pasión con capucana, fruta de la Pasión, pepino, lima y azúcar, la Mexicilina, con tequila Jimador blanco, mezcal Momento Verde, sirope de agave, jengibre y limón, el Tennessee Bullterrier con Jack Daniels, triple seco, melocotón y ginger ale o su versión del clásico Zombi, rebautizado como Walking Dead.

Speakeasy The Pharmacy

No es un local clandestino -aunque está un poco escondido- ni se pide contraseña en la puerta pero The Pharmacy bebe del estilo de los speakeasy estadounidenses.

Ubicado en la calle García Briz, el local del bartender Elías Bentonilla en Málaga seguía la estela de su Speakeasy de la vecina Fuengirola, convertido en local de culto, y al poco de abrir sus puertas, en 2017, se alzaba con el premio a la Mejor Nueva Coctelería de España en la World Class Competition de Diageo.

En un ambiente intimista y de estética clásica, con música jazz, papel pintado, lámparas de pantallas rematadas por flecos y una exquisita cristalería, la carta de cócteles es la verdadera protagonista de este local, que alterna tragos clásicos y de autor.

Su última carta de cócteles se inspira en un cuaderno de botánica antiguo en donde cada elemento botánico ocupa un papel fundamental y donde las copas se presentan a través de una suerte de guía farmacéutica y de estados de salud.

Las propuestas, muchas veces inspiradas en los clásicos, integran siempre elementos personales, tanto en las elaboraciones artesanas como en el uso de productos de origen local, orgánicos y sostenibles.

Renard

Antaño conocido como El Trovador, el actual Renard bebe de la herencia de uno de los bares de copas más antiguos del centro de Málaga, a pocos pasos de la Catedral (Duque de la Victoria, 7).

Con el cambio de nombre también actualizó su decoración, que mantiene la madera pero le ha dado un toque más urbano y moderno con toques de metal y neón.

Carrot cake para beber. Foto: Renard.

Su carta tiene espacio para cócteles clásicos (negroni, Aperol spritz, Vesper Martini, mojito, daiquiri, Bloody Mary, mai tai, old fashioned o sidecar entre decenas de ellos) y también propios, como el carrot cake -sí, se puede beber una tarta de zanahoria si es de vodka, Jack Daniel’s Fire, sirope de mantequilla, zanahoria, lima, nuez moscada, crema de nata y lima-, el muy cítrico Limón Volador de ginebra, vino manzanilla, Chartreuse amarillo, zumo de limón y polvo de lima, o el Renard Cocktail de ron, cognac, lim, jazmín y Peychaud’s Bitter.

Además, cócteles sin alcohol y una carta de picoteo.

La Destilería

Coctelería, música en directo y buen ambiente. Poco más le hace falta a La Destilería para colocarse como uno de los establecimientos imprescindibles en esta ruta de cócteles por Málaga (pero además organizan eventos como catas, maridajes y degustaciones de licores o destilados, muchas veces con brand ambassadors de las marcas o bartenders invitados).

En el centro, en la calle Beatas, ofrece una carta que combina cócteles clásicos con creaciones propias y todo tipo de novedades.

Foto: La Destilería.

Entre sus cócteles más exitosos, la Zarza, con brandy, dry curaçao y frutos rojos; Ipanema, con cachaça, Galliano vainilla, maracuyá y coco o la Flama, con mezcal, Aperol y pomelo.

1804 Cocktail Bar

Como si de una elaboración de las que sirven en copas se tratase, 1804 Cocktail Bar se compone de 60ml de alcohol, 45ml de buen rollo y 30ml de postureo.

En la zona de Teatinos (Hermes, 13), esta coctelería de decoración estilo steampunk ofrece una carta que incluye cócteles clásicos y también de creación propia. En lugar de música en directo, su gancho semanas es el concurso de Trivial temático (necesario reservar).

Mai Tai. Foto: 1804 Cocktail Bar.

Nusa Cocktail Bar

Cambiamos de zona y de ambiente en Nusa Cocktail Bar. En Muelle Uno (Paseo de la Farola, 6), con vistas a la Alcazaba, la catedral y el puerto, esta terraza hace bandera del arte de la mixología en un ambiente cálido y relajado de estilo balinés.

Foto: Nusa Málaga.

Una amplia carta divide nos va dando pistas desde los apartados afrutados, refrescantes, frozen, aperitivos o con café. Además, una selección de cócteles especiales como el Passionate Monkey de ginebra, triple seco, passoa, puré de fruta de la pasión, zumo de limón y clara de huevo; Málaga de cine con ginebra, triple seco, zumo de limón, cucumber lime cordial, sirope de frutos del bosque y tónica; o El Viaje de Montaner, de ron, triple seco, limón, sirope de almendras y clara de huevo.

Spritz Bar

La moda del spritz también se ha hecho fuerte en Málaga, donde cuentan con un establecimiento que rinde homenaje al famoso aperitivo de origen italiano.

Aperol Spritz Bar (Nosquera, 17) es el lugar perfecto para tomarse un spritz clásico, claro, pero también alguno de sus variantes como Campari Spritz, Passion Spritz, Midori Spritz o Violeta Spritz, así como otros cócteles, del Negroni al Hugo o el Americano, pasando por moscow mule, margaritas o tequila sunrise.

Foto: Spritz Bar Málaga.

Acompáñalos de alguno de sus picoteos de corte italiano (piadinas, pizzas, tablas de queso y embutidos) y buena compañía y tendrás la velada perfecta.