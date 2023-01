6 libros de recetas para sorprender a los amantes de la gastronomía

¿Por qué no regalar a nuestros seres queridos en un día tan especial como el de Reyes un poco de alegría gastronómica? Ya sea que se trate de un exitoso libro que ha estado disponible durante todo el año, o de un nuevo lanzamiento especialmente editado para estas fechas, existen libros de recetas realmente originales para cocinar y que además harán despertar una sonrisa de satisfacción a esos fanáticos cocinillas que comparten nuestras vidas.

Cocina con Carmen: Recetas fáciles para triunfar a diario (Carmen Butrón)

Carmen Butrón es una de esas cocineras que se ha hecho muy famosa, gracias a mostrar video-recetas de cocina, que ella explica con mucha gracia, en su canal de YouTube.

Después de su exitoso primer libro: Cocina para todos: 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, aparece publicado: Cocina con Carmen: Recetas fáciles para triunfar a diario, dentro de la colección Libros Singulares de la Editorial Anaya Multimedia.

También aquí encontramos 100 recetas, tanto dulces como saladas, que Carmen expone con su particular y sencilla forma de hacerlo: aperitivos, platos de raíces andaluzas, postres de toda la vida que quizás nunca, y por desconocimiento, nos hubiéramos atrevido a preparar, recetas extraídas de su propia familia…

Un compendio de ricos y sabrosos platos de toda la vida que nos valdrán para sacarnos de más de un apuro, o si ya eres un experto, te servirán para lucirte todavía un poco más. Recetas tan fáciles de preparar como la tarta de turrón, los garbanzos a la marinera o los ñoquis de champiñones, harán suspirar a todos los que te rodean. Precio: 18,95€

Cocina fácil y rico (Karlos Arguiñano)

Parece que no son Navidades si Karlos Arguiñano, ese cocinero que jamás podría caer mal a nadie, no publique un nuevo libro de cocina. Y este año no podía ser diferente, pues el más didáctico de los chefs televisivos, acaba de presentar su nueva obra, un compendio de recetas de cocina al que ha llamado: Cocina fácil y rico.

Editado por Planeta Cocina, Arguiñano nos muestra más de 600 recetas fáciles, asequibles y muy sencillas de preparar. Platos ricos y que fácilmente podremos cocinar en casa para sorprender a los nuestros. Un libro que está pensado para triunfar, pero sobre todo para hacernos la vida más fácil, cómoda y sabrosa.

A lo largo de sus más de 700 páginas, los aficionados a la cocina podrán deleitarse con diferentes recetas de entrantes, sopas, platos de legumbres, arroces, carnes y pescados, e incluso panes y masas, entre otras delicias. Un libro muy especial para regalar a esas personas que sienten verdadera pasión por la cocina. Precio: 23,70€

Uno. Un recipiente. Recetas fáciles (Jamie Oliver)

Otro de los autores/cocineros clásicos que no faltan nunca con un nuevo libro en estas fechas tan señaladas es el chef británico Jamie Oliver, todo un fenómeno mediático en el panorama gastronómico europeo gracias su enfoque muy personal e intuitivo de la cocina, que ha transformado las convenciones culinarias. Abogando por los productos frescos y la simplificación de los platos, ha conseguido modernizar la tradición culinaria británica.

Oliver nos presenta, en esta nueva ocasión, un libro de recetas, publicado en España por la Editorial Grijalbo, que responde al nombre de Uno. Un recipiente. Recetas fáciles.

Para cocinar cualquiera de las 100 recetas de este libro, todo lo que se necesita es una sartén, una cacerola o una fuente para horno. Con un máximo de 8 ingredientes por receta, Oliver nos enseña a simplificar nuestro día a día a día con platos gourmet y fáciles de preparar. Precio: 28,40€

Cocina japonesa vegetariana: 80 recetas para cada día (Stevan Paul)

También de la Editorial Grijalbo tenemos una obra que todo buen amante de la cocina japonesa debería atesorar entre sus libros de cocina favoritos. Se trata de Cocina japonesa vegetariana: 80 recetas para cada día.

Está escrito por el cocinero y comunicador Stevan Paul, que desde Hamburgo trabaja como autor y desarrollador de recetas para editoriales y redacciones, y que ya ha publicado numerosos libros de cocina.

Tras el éxito de su anterior obra Cocina Japonesa: Recetas para cada día, llega este nuevo libro de recetas centrado en la siempre variada gastronomía vegetariana nipona.

Son 80 recetas tradicionales japonesas verdes, entre las que encontramos deliciosos platos basados en el ramen, sushi, parrilla, yakitori, y dulces de todo tipo. El libro, que presenta bellas instantáneas, está dividido en 6 grandes apartados: Aperitivos, ensaladas y entrantes, sushi y platos de arroz, ramen, caldos, sopas y guisos, donburi y boles, a la sartén y a la parrilla y postres.

Además, Paul nos muestra, en uno de los capítulos del libro, los entresijos de la cocina japonesa, y los ingredientes que no pueden faltar en nuestra despensa, así como un apartado en el que se explican diferentes recetas para preparar potenciadores de sabor como el Yaki tare o la Salsa Teriyaki, entre otras gustosas propuestas. Precio: 23,65€

Cocina nórdica. Auténticas recetas tradicionales para preparar en casa (Nina Olsson)

Nina Olsson, nacida en Jämjö, un pequeño pueblo rural sueco cercano a la localidad de Karlskrona, es a sus 34 años, propietaria y chef del restaurante Pappa Sven, ubicado en Barcelona.

Considerado como el mejor restaurante sueco que se puede encontrar en España, es el ejemplo palpable de esa nueva y creativa cocina nórdica que encandila a propios y extraños.

Olsenn ha llegado a la conclusión de que ahora era el momento idóneo para dar a conocer al mundo los más sobresalientes platos típicos y tradicionales de la cocina sueca. Por eso ha escrito Cocina nórdica. Auténticas recetas tradicionales para preparar en casa (Planeta Gastro), un compendio de los mejores platos de su restaurante, incluidas las recetas familiares, sobre todo las de su abuela, que era una gran cocinera, para dar a conocer como es la genuina cocina sueca que se prepara diariamente en los hogares de su país.

Elaboraciones en su mayoría sencillas, nutritivas, y perfectamente explicadas con las que nos darán deseos incontenibles de preparar delicias con pescados ahumados, sopas y cremas, carnes y pescados frescos, quiches y tartas saladas, así como panes con semillas, a los que los suecos son tan aficionados.

Y por supuesto, no pueden faltar las galletas, los adictivos rollitos de canela y las tartas.

Además, Cocina nórdica es mucho más que un simple libro de recetas, ya que Olssen nos cuenta, en sus 288 páginas, anécdotas de todo tipo, historia de los platos, así como interesantes apuntes de la cultura y de las tradiciones suecas. Precio: 28,45€

Las recetas de Julie: 150 ideas para cocinar en tu día a día (Julie Andrieu)

Una de las mujeres más odiadas del mundo por todos aquellos que hacen dieta es la presentadora de televisión y crítica gastronómica francesa Julie Andrieu.

Y es así porque a nadie le cuadra que un ser humano que se pasa el día cocinando y comiendo platos hipercalóricos, en los que abundan las grasas y los ingredientes poco dados a ser tildados como dietéticos, pueda tener un físico tan privilegiado como el suyo. Pero en fin, suponemos que es así, porque Julie es francesa y ellas son así: delgadas, sofisticadas y elegantes.

Andrieu, natural de París (como no podría ser de otra forma), es autora de más de una treintena de libros relacionados con la gastronomía, y además, podemos verla diariamente en La 2 de RTVE enseñándonos a preparar en su programa, Las Recetas de Julie, platos típicos franceses y del resto del mundo.

Ahora, presenta para la temporada navideña 2022/23 su último libro de cocina Las recetas de Julie: 150 ideas para cocinar en tu día a día.

Publicado en España por Planeta Cocina, en sus casi 600 páginas Andrieu explica recetas imprescindibles que nos servirán para el día a día, y que podemos preparar con los ingredientes que encontremos habitualmente en nuestra nevera.

Cocina cotidiana basada en cereales, hortalizas y vegetales, legumbres, carnes de todo tipo, pescados y huevos, así como frutas y frutos secos. Un libro sencillo y práctico pensado para hacernos más fácil la ardua tarea que significa tener que cocinar a diario, tanto comidas, como cenas. Precio: 21,75€.