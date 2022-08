Veuve Clicquot: cómo celebrar los 250 años del champagne más exclusivo

Nacida en 1772 en Reims, Francia, Veuve Cliquot se encuentra entre las bodegas de champagne más exclusivas del mundo, un podio que comparte con Taittinger, Mercier, Vranken-Pommery, Mumm, Ruinart o Möet & Chandon.

Este año, en el que cumple su 250 aniversario, la ‘gran dama’ del champagne, como se conoce a esta bodega famosa por sus botellas con etiquetas amarillas, organiza una variada agenda de eventos culturales y gastronómicos.

Viaje en el Orient Express

Uno es el exclusivo viaje que entre el 5 y 7 de junio organizaron desde las bodegas a París, y de allí a Venecia en el emblemático Orient-Express.

Este viaje tuvo el añadido que los pasajeros tenían una noche temática de estética de los años ’20, y la gastronomía -desde las comidas al té- estaba inspirada en la tradición del champagne.

Leer más: Estas son las champagnerías más chic del momento

También se presentó una edición especial decorada por la artista japonesa Yayoi Kusama. Se trata de La Gran Dame 2012, donde la etiqueta y la botella de 75 cl presentan los coloridos lunares que caracterizan la obra de esta vanguardista pintora.

El beach club visto desde el mar. Foto Veuve Clicquot

El balcón al Mediterráneo

Los festejos también llegan a Barcelona, donde Veuve Clicquot presenta una experiencia gastronómica veraniega en el Salt Beach Club, el restaurante de playa del hotel W.

The Sunny Seaside propone maridar tapas de la tradición española con copas o botellas de Veuve Clicquot

Ubicado en el extremo sur de la costa de la capital catalana, este chiringuito es prácticamente una playa privada, ya que tras la delgada franja de arena donde se despliegan las mesas y tumbonas solo hay rocas y el mar.

Esto permite tener una intimidad única, además de poder contemplar el litoral costero de Barcelona en toda su extensión como si fuera un balcón marítimo.

Hasta el 30 de septiembre este local de playa se presenta como The Sunny Seaside, donde el color amarillo de Veuve Clicquot imprime los cojines, las copas y las tumbonas, en un juego cromático que también es un homenaje al sol.

Todo el chiringuito está marcado por el color solar de la marca de champagne. Foto Veuve Clicquot

La propuesta gastronómica de The Sunny Seaside

La propuesta es maridar tapas mediterráneas con una copa de Veuve Clicquot Yellow Label (18 euros), que pueden ser una porción de patatas bravas o un mochi de mango.

Los viernes el menú se extiende a una botella de 75 cl este champagne con tortilla de patatas y cebolla, ensalada de tomate fresco y calamares en tempura con romesco (160 euros), o subir de peldaño con una botella Magnum y sumar otras dos tapas, la del jamón ibérico de bellota y el mochi de mango (o fruta fresca) a 340 euros.

Tapas frente al Mediterráneo. Foto Veuve Clicquot

Las diferencias con otros chiringuitos

Cabe aclarar que en el chiringuito del hotel W algunas de estas y otras tapas, como las citadas bravas, los pimientos del padrón, el pulpo a la gallega o los huevos rotos, son de un tamaño contundente y basta pedir tres o cuatro unidades y casi están resueltas las cenas o las comidas.

La ubicación del Salt Beach Club convierten a este chiringuito en una playa privada, con las mejores vistas del litoral de Barcelona

Además de las vistas sobre Barcelona y de la experiencia de Veuve Clicquot, otro punto que diferencia a este beach club es que la música en The Sunny Seaside se aleja del modo discoteca de otros chiringuitos, y apuestan por una combinación de crooners como Frank Sinatra y piezas clásicas del pop como Steve Wonder, The Beach Boys y The Beatles.

El Salt Beach Club es como una playa privada. Foto JP Chuet-Missé

El hilo musical se complementa con las actuaciones en vivo de Flamingo, Anaju, Roy Borlan y otros artistas que irán desfilando hasta que el verano llegue a su fin

Por ello, no es casualidad que el nombre de la campaña de la bodega francesa, Good Day Sunshine, sea el famoso tema de The Beatles, pero que en este punto de la playa de Barcelona suena interpretado por Charlotte Cardin, por un encargo de Veuve Clicquot.