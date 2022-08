Alerta fans: llegan los vinos de ‘La Casa del Dragón’

Hemos paseado por los escenarios que dieron vida a Desembarco del Rey o Invernalia, nos hemos sentado en el Trono de Hierro y hemos subido a cruceros tematizados con Juego de Tronos. Ahora, con la inminente llegada de La Casa del Dragón a las pantallas, podremos beber además los vinos originales de una de las series más exitosas de HBO.

El próximo 22 de agosto es el gran día para conocer uno de los grandes proyectos de la plataforma para este 2022. Falta de menos de una semana para el esperadísimo estreno de la precuela de Juego de Tronos que se centrará en la conquista de los Siete Reinos por la Casa Targaryen sucedida unos 200 años antes de la historia que relata la ya mítica serie basada en las novelas Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin.

Leer más: Cáceres vuelve a ser escenario de la saga de Juego de Tronos

Y tenemos una buena noticia para los fans. Para sobrellevar la espera, o para brindar por la nueva entrega de aventuras fantásticas, una bodega de California, de nombre también épico, Seven Kingdom Cellars, ha lanzado una gama de vinos House of the Dragon.

‘La Casa del Dragón’ se estrena el 22 de agosto.

Un brindis por La Casa del Dragón

Los vinos, un pinot noir, un cabernet sauvignon y un coupage de uvas de la región de Lodi, responden a una nueva colaboración entre Warner Bros., propietaria de HBO, y la bodega Vintage Wine Estates, con sede en California.

Se trata de su segundo proyecto tras el lanzamiento de una línea de vinos dedicada a Juego de Tronos y presentada en la primavera de 2019 que celebraba el estreno de la última temporada de la ficción.

Foto: Vintage Wine Estates.

Los vinos de la Casa del Dragón

Con su propio enólogo en función de la variedad y zona, el catálogo incluye un pinot noir de Oregón elaborado por por David O’Reilly con uvas de las áreas vinícolas de Applegate Valley, Illinois Valley, Rogue Valley y Willamette Valley.

Se trata de un vino de color granate que presenta en nariz notas de cereza roja ácida y arándanos seguidos de sutiles notas terrosas y saladas. En boca es de cuerpo medio, con texturas sedosas y fruta roja brillante.

En la región de Lodi, ubicada al este de San Francisco y caracterizada por su clima mediterráneo, suelos arenosos y cepas antiguas, se ha elaborado un coupage con un 52% de cabernet sauvignon, un 20% de zinfandel, un 20% de petite verdot y un 8% de malbec.

Envejecido durante nueve meses en barricas de roble francés, el vino se trata de un vino aterciopelado y de color oscuro, con aromas de cacao, arándano y grosella negra. En boca se descubren frutos rojos oscuros, toffee y caramelo, con un final que revela notas de café.

Foto: Vintage Wine Estates.

Por su parte, el cabernet sauvignon elaborado con uvas de varias zonas de California y envejecido de 9 a 12 meses en barricas de roble francés tiene como resultado un vino denso, con notas de mermelada, tabaco, cereza y crema de vainilla con un final largo y envolvente en la boca.

Con un precio de 20 dólares por botella, los vinos se pueden comprar online y en establecimientos seleccionados.