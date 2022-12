Cómo es y dónde encontrar la mejor hamburguesa de Madrid

De carne de vaca madurada 60 días, buey barrendo colorado, 2 tipos diferentes de cheddar, mayonesa de kimchi y hoisin y el ingrediente secreto de la casa. Se llama La Fracasada y es la nueva mejor hamburguesa de Madrid, que se elabora en Bdp Burger, en Coslada.

Creación de Pedro Francés, se trata de la hamburguesa que acaba de conquistar el torneo Burger Showdown Madrid, que celebra este año su primera edición con el objetivo de encontrar la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid.

La venganza de ‘La Fracasada’

“La llamamos ‘La Fracasada’ porque nos presentamos con ella al campeonato de mejor hamburguesa de España en 2022 y no aparecimos ni en los créditos” explica Francés, que pasó de trabajar en una empresa de telecomunicaciones a abrir su propio restaurante y firmar la mejor hamburguesa de Madrid.

Bdp Burger vende 1500 hamburguesas a la semana.

Madrileño de Coslada, el fundador de Bdp Burger desvela incluso ese ‘ingrediente secreto’ que ha hecho vencedora a su hamburguesa entre un total de 32 hamburgueserías de la Comunidad de Madrid que concurrían al certamen, que se celebra también en Barcelona y Valencia.

No es otro, explica Francés, que “mucho cariño, esfuerzo y una materia prima seleccionada con el máximo mimo y cuidado”.

En sus carnes radica parte del éxito: proceden de El AS de las carnes, traídas desde la ganadería de la Finca de Prado Alegre, donde las vacas y los bueyes son criados en absoluta libertad y de una forma sostenible, en consonancia con el respeto al medio ambiente.

La hamburguesa número 1 de Madrid está hecha de carne de vaca madurada 60 días, buey barrendo colorado, 2 tipos diferentes de queso cheddar, mayonesa de kimchi y hoisin

“Desde que elegimos las piezas hasta que la hamburguesa llega al plato, pueden pasar tranquilamente unos tres meses. No es un proceso rápido, la prioridad es ofrecer siempre la máxima calidad y la excelencia”, explica el fundador de Bdp.

1.500 hamburguesas a la semana

Amante de la cocina, Francés trabajó sin embargo durante 16 años en el mundo de las telecomunicaciones. En 2018, un restaurante que frecuentaba se puso en venta y vio la oportunidad de perseguir el sueño que le rondaba la cabeza, el de convertirse en cocinero.

Foto: Bdp Burger.

Así nacía Bdp Burger (Mar del Norte, 1), un establecimiento que arrancó vendiendo 500 hamburguesas al mes (para tomar en el local y para llevar) y que ahora, cuatro años después, despacha 1.500 a la semana.

Aquí sí que no hay secretos: el esfuerzo, el trabajo y la búsqueda constante de la innovación y la excelencia están detrás de este crecimiento. “Me levanto todos los días pensando en cómo ser el mejor. La experiencia me ha demostrado que, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo”.

Por lo demás, la carne y el pan suponen el grueso de sus desvelos: “hemos mejorado la calidad de las carnes y picamos las mejores partes, como el chuletón, el solomillo o el entrecot. Buscamos siempre el mejor sabor”.

Foto: Bdp Burger.

Hamburguesas gourmet

De comida rápida y de poca calidad, las hamburguesas han pasado a ser consideradas toda una experiencia gastronómica apta para los más selectos paladares, premiadas además en diferentes concursos y rankings.

Es el caso de Burger Showdown, que en su reciente edición en Madrid tuvo también entre sus finalistas a Briochef (Paseo de la Florida, 1), Rancho de Santa Santa África (Cañada del Santísimo, 11) y Samos BBQ (Av. de Alfonso XIII, 149), todas ellas en la ciudad de Madrid.