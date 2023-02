6 expresivos vinos blancos con sauvignon blanc para tener en el radar

En Francia, en la región de Burdeos, están los orígenes de la uva sauvignon blanc, una de las variedades blancas actualmente más reconocidas y cultivadas del mundo, que da lugar a grandes vinos en Italia, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda Sudáfrica, Estados Unidos y también España.

Es una cepa que se asienta con holgura allá donde echa raíces, pues se beneficia de una buena adaptabilidad al terreno. Además, sus características organolépticas varían mucho con respecto al lugar en el que crecen las viñas, lo que convierte a sus frutos en únicos según el lugar en el que se desarrollan.

En España se cultiva en lugares como la D.O. Rueda, D.O. Penedès, D.O.Tarragona, D.O. Utiel-Requena y en la D.O.Ca. Rioja, por citar áreas en las que la sauvignon blanc sobresale por su distintivo porte y finura.

Con ella se elaboran vinos francos y muy expresivos, con buena acidez y sabores a frutas verdes, a hierba, con recuerdos florales. Son en definitiva, vinos que resaltan por sus placenteros aromas, sabrosura y explícita delicadeza.

La uva sauvignon blanc goza de gran prestigio en nuestro país. Foto: Bodegas Naia.

Impromptu Sauvignon Blanc 2022

En la localidad valenciana de El Pontón, en Requena, Bodegas Hispano-Suizas elabora un primoroso monovarietal con uvas sauvignon blanc que responde al nombre de Impromptu Sauvignon Blanc 2022.

Es un vino blanco de guarda con D.O. Utiel-Requena que surge de sus propios viñedos de sauvignon blanc de baja producción plantados en suelos calizo-arcillosos. En su elaboración destaca que la uva al llegar a la bodega, se mantiene a -10ºC y que tan sólo se fermenta la parte limpia del mosto obtenido en las barricas nuevas de roble francés donde permanece sobre sus lías hasta ser finalmente embotellado.

Por otra parte, cualquier precipitado apreciable en el vino es completamente natural, ya que se elabora con la mínima filtración posible para de esa forma, poder salvaguardar adecuadamente su manifiesta calidad.

De apreciable tonalidad amarilla con reflejos verdosos, posee finos aromas de alta intensidad, con sutiles recuerdos minerales, con toques a fruta fresca como el mango y la piña, también a compota. En boca se desarrolla con untuosidad, con fruta en el paladar.

Un vino cremoso y denso, con una acidez muy equilibrada. Un sauvignon blanc para disfrutar plenamente. Precio en bodega: 24,50€

Savinat Sauvignon Blanc 2021

Nos trasladamos a El Penedès, a Sant Sadurní d’Anoia, para descubrir la bodega Mas Escorpí, propiedad de la familia Gramona, y conocer Savinat Sauvignon Blanc 2021, un blanco genuinamente mediterráneo con D.O. Penedès, que muestra las amplias virtudes organolépticas conferidas por la uva sauvignon blanc.

Es un vino nacido con una buena base, reflejo del estudio, la experiencia y la inspiración de Jaume y Xavier Gramona, representantes de la quinta generación de la familia Gramona, quienes han sabido imaginar y plasmar acertadamente una elaboración que refleja los conocimientos adquiridos durante muchos años de vendimias en diferentes zonas vitivinícolas del mundo.

Savinat Sauvignon Blanc 2021 es un vino biodinámico fermentado en barricas de roble francés que exhibe una delicada y sugerente tonalidad amarillo pajizo con ribetes dorados y aromas a fruta blanca con hueso y toques cítricos con ciertas notas tropicales, también a hierbas aromáticas, especias, y notas ahumadas.

En boca se manifiesta cremoso, meloso y delicadamente suave, con muy buena acidez y frescura y un final largo y complejo. Precio en bodega: 18,90€

Naia Sauvignon Blanc 2021

En la localidad de La Seca (Valladolid), en el núcleo mismo de la D.O. Rueda, encontramos un vino diferente producido con uvas sauvignon blanc, que también da lugar a grandes elaboraciones en esta zona vitivinícola.

Una de las bodegas que mejor trata la sauvignon blanc de la zona es, sin duda alguna, Bodegas Naia, empresa fundada en 2002, que plasma un original y valorado vino denominado: Naia Sauvignon Blanc 2021.

Se elabora con uvas vendimiadas de viñedos de entre 20 y 40 años, plantados en vaso, a una altura de entre 750-800 metros, que crecen en suelos de arcillas calcáreas con arena y algunos cantos rodados. Lo más destacado de su concepción es que fermenta espontáneamente en barricas y posteriormente se cría durante 4 meses.

De color amarillo con reflejos verdosos, se define por su pulcritud aromática, destacando su carácter floral a la par que mineral, con recuerdos a fruta de hueso, concretamente a albaricoques y melocotones, así como ciertas notas a frutas tropicales (mango y maracuyá).

En boca es sugerentemente elegante y sutil, revelando una perfecta acidez y suculencia. Un vino que muestra claramente el resultado de un trabajo bien hecho. Precio en bodega: 18,30€

Nus del Terrer 2019

La familia Morell Caminal es propietaria de la bodega Vinyes del Terrer ubicada en la localidad tarraconense de Vila-seca, donde elaboran vinos amparados por la D.O. Tarragona.

Entre sus producciones, señalamos su Nus del Terrer 2019, delicado monovarietal de sauvignon blanc elaborado con uvas extraídas de su propio viñedo plantado hace 15 años a unos 2 kilómetros del mar Mediterráneo.

Producen tan sólo 2.300 botellas de un vino que se define por una crianza de 10 meses en huevo de cemento de 1.800 litros y posteriormente, en barrica francesa de grano fino de 500 litros.

De color amarillo pajizo, muestra evidentes aromas minerales con notas yodadas marinas y toques de monte bajo, con recuerdos cítricos y herbáceos. Al probarlo resulta elegante, con mucha amplitud, exponiendo salinidad, frescura y persistencia en el paladar.

Debido a sus complejas características, recomendamos decantado antes de ser servido en la copa para poder apreciar mejor su complejidad. Además, bien conservado, seguirá manteniendo sus notorias cualidades organolépticas durante los próximos 15 años. Precio en bodega: 32,00€

Hacienda Grimón Sauvignon Blanc Barrica 2021

En el fértil Valle del Jubera, a los pies de Cameros Viejo, en el epicentro de la Denominación de Origen Rioja, se fundó en el año 1999 la bodega Hacienda Grimón, propiedad de Paco Oliván, que apuesta por el ecologismo como forma de entender tanto el cultivo de las viñas como la elaboración de los vinos. De hecho, sus viñedos se abonan tan sólo con estiércol de oveja, y no utilizan ningún tipo de herbicidas ni químicos.

Todos sus vinos son elaborados con uvas de sus propios viñedos, tal y como sucede con su Hacienda Grimón Sauvignon Blanc Barrica 2021, un notable sauvignon blanc con fermentación en barrica que brilla por su equilibrio y finura.

Cabe resaltar que es un sauvignon blanc que no se clarifica ni estabiliza en frío para preservar mejor sus cualidades, por lo que es muy aconsejable decantarlo antes de tomarlo, por si existiera algún sedimento propio de sus componentes naturales.

De color amarillo pajizo, brillante, posee aromas a flores blancas, hoja de higuera y toques torrefactos propios de su paso por madera. También se aprecian notas a laurel, pomelo y kiwi.

En boca resulta muy fresco, con tostados muy finos, untuoso y con sabores que nos llevan a rememorar el melocotón maduro y el membrillo, con recuerdos amielados y a pastelería francesa. Excelente acidez con un recorrido largo y cremoso en el paladar. Se recomienda servirlo al menos, media hora antes de ser degustado. Precio en bodega: 18,00€

Fransola Sauvignon Blanc 2021

También entre los mejores sauvignon blanc de nuestro país se encuentra Fransola Sauvignon Blanc 2021, de la bodega catalana Familia Torres.

Fransola Sauvignon Blanc 2021 es un 100% sauvignon blanc con D.O. Penedès producido con uvas que crecen en el entorno de la Finca Fransola, en la parte más alta de El Penedès, y que da lugar a un vino que sobresale esencialmente por su elegancia y equilibrio.

Lo más significativo en cuanto a su elaboración es que, para potenciar sus cualidades, fermenta la mitad en cubas de acero inoxidable y la otra mitad en barricas de madera durante 6 meses, tiempo en el que también envejece.

El resultado es un vino de color dorado pálido limpio, con aromas frutales que nos llevan a recordar al melocotón maduro acompañado de elegantes notas lácticas, a bollería y a mantequilla fresca, con toques especiados y avainillados conferidos por el tiempo pasado en barricas de roble francés y americano.

Un vino gustoso, ponderado, grato, con un final muy delicado. Bien protegido conservará sus generosas cualidades organolépticas durante al menos 4 años. Precio en bodega: 28,35€