Organik Parriya: la revolución de la comida orgánica toma Madrid

Aunque se presente como una tendencia, en realidad la comida orgánica es la esencia misma de la cocina. Buscar los sabores, las texturas y los olores de siempre es más sencillo en productos de temporada, cultivados sin pesticidas en el caso de las verduras o pastoreados al aire libre en el caso del ganado.

Una cuestión de pura lógica que el grupo de restauración Lamucca, con un total de 13 establecimientos en Madrid, ha hecho también suya en su última marca Organik Parriya que lucen ya dos de sus restaurantes.

¿Su modelo? Deliciosas opciones tanto veganas como carnívoras (es decir, ‘flexívoras’), siempre bajo la premisa de respetar al máximo la procedencia y la calidad de la materia de prima a la que se añaden vinos orgánicos y un Tap Bar con 16 grifos de cervezas artesanas.

Lamucca cuenta ya con dos restaurantes Organik Parriya en Madrid.

Dos restaurantes eco y lógicos

Take a walk on the organik side puede verse en un neón en los locales Organik Parriya de (C/Fuencarral, 95 y Avda. de los Andes, 25), una invitación a adentrarse en esta propuesta orgánica que no es más que la vuelta a las raíces del placer de comer, de los sabores auténticos y de la cocina de carbón.

Su objetivo, además de dar respuesta a una conciencia cada vez más comprometida social y medioambientalmente, supone una (R)Evolución en tanto en cuanto “Seremos Eco siempre que podamos y, cuando no podamos, seremos Lógicos”, explica a socia fundadora de Lamucca y directora de cocinas de la marca, Ofelia Marín.

En Organik Parriya el ‘organik’ incluye carnes, pescados e incluso la carta de licores ya que la idea es ofrecer todo tipo de alimentos y bebidas “siempre que tenga clara una procedencia ecológica”.

Take a walk on the organik side. Foto: Lamucca.

“Tenemos clara una cosa: queremos ser ecológicos, pero sin perder el Norte. Queremos que, en Lamucca, lo eco sea variado, incluyente, sano y, sobre todo, divertido” añade Marín.

Una alimentación con conciencia

No se trata de inventar la rueda; los alimentos ecológicos, como decíamos, se cultivan como lo harían en la naturaleza, aprovechando las condiciones naturales del clima y el suelo, lo que les procura un sabor y una textura totalmente diferente.

Los restaurantes Organkik Parriya ofrecen alternativas tanto veganas como carnívoras, siempre bajo la premisa de respetar al máximo la calidad de la materia de prima

En el caso de la ganadería ecológica, los animales criados al aire libre que pueden disfrutar de esta dieta natural y pueden hacer ejercicio y moverse libremente tienen menos grasas saturadas y, por lo tanto, menos calorías y mayores niveles de Omega 3.

Foto: Lamucca.

Estas condiciones confieren a la carne, pescados y huevos mejor sabor y los hacen más saludables. “Además de responder por nuestra propia conciencia al deseo de una vida mejor y más justa para los animales, los productos ecológicos y orgánicos responden en la mayoría de los casos a un criterio de sostenibilidad que entiende que el respeto al medio ambiente debe acompañar al bienestar de las personas y proporcionar su sustento”, explica Alex Marín, socio fundador de Lamucca.

Comida ‘de verdad’ y rica

Para materializar esta vuelta a la comida ‘de verdad’, el equipo de Lamucca ha rastreado el mercado nacional e internacional para seleccionar los proveedores que proporcionan la mayor calidad posible de producto ecológico, bio, orgánico y de proximidad.

Así, su carne es ecológica certificada y procede de granjas en las que los animales son criados al aire libre, sin tratamientos químicos ni hormonas.

Organik Parriya en la calle Fuencarral. Foto: Lamucca.

Todos los pescados de la carta son frescos y proceden de la pesca sostenible como el salmón, que llega de Escocia y que es alimentado con una dieta muy similar al salmón salvaje, utilizado productos secundarios de pesca del capelán.

O el atún rojo de Balfegó, líder mundial en la captura sostenible. Como son pescados de manera individual (para evitar el estrés) y eviscerados en ese momento, se evita la aparición de anisakis y se obtiene un producto de gran calidad, además con la garantía de ser auténtico atún rojo.

Licores, cervezas, vinos y refrescos orgánicos

Con estos productos se prepara platos deliciosos como el steak tartar de solomillo y yema de huevo de corral, el tartar de salmón escocés, una excelente ensaladilla rusa, hummus, nachos con guacamole y crema agria de tofu, platos a la parrilla de carbón vegetal de encina como edamame, milanesa de setas, lubina salvaje, chipirones o pulpito.

Burrata de Puglia en Organik Parriya. Foto: Lamucca.

También de la parrilla salen chuletas de vaca finlandesa, parrilladas argentinas o picantones así como hamburguesas eco y veganas.

Completan la carta sus pizzas de autor, entre ellas la llamativa black pizza de masa negra, la mallorquina con sobrasada y queso de Mahón, la Supergreen con kale, queso, brócoli, espinacas y espirulina o la Killbill con atún rojo de Balfegó.

Para acompañar, vinos ecológicos, zumos naturales, bebidas vegetales con edulcorantes naturales y cafeína ecológica, o licores y espirituosos elaborados con ingredientes 100% naturales, sin aditivos y destilados en lotes muy reducidos para garantizar la máxima calidad.

Los establecimientos ofrecen además vinos orgánicos y cervezas artesanas. Foto: Lamucca.

Completan la oferta 16 grifos de cerveza artesana elaborada con agua de gran pureza, cereales, malteados, lúpulos y levaduras naturales, sin conservantes, colorantes, acidulantes, ni edulcorantes. Y, por supuesto, con el mejor sabor.