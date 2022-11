Una guía para descubrir vinos rebeldes y únicos

¿Hay vinos que se pueden considerar como libres? Según el experto Jordi Luque sí, serían aquellos que son “artesanos, únicos, sin etiquetas”.

Unos 50 de ellos forman parte de la original guía Vinos libres (Planeta Gastro), escrita por este periodista, gestor del patrimonio turístico y gastronómico y publicista; conocido en el ambiente catalán por sus colaboraciones en Catalunya Ràdio y en varias publicaciones especializadas.

Hay que hacer caso a la sumiller y comunicadora Clara Isamat en el prólogo, cuando aconseja al lector: “Ponte cómodo sírvete una copa de vino (el que tengas por casa servirá, aunque seguramente al acabar de leer este libro decidirás ir a buscar un vino libre) y… ¡déjate llevar!”.

Vinos sin cadenas

Luque precisa que los vinos libres son aquellos “que no son esclavos” naturales, o que provienen de muchas otras formas de entender el vino.

“Son vinos radicales, filosóficamente hablando, y en muchas ocasiones también lo son cuando se beben”.

Luque, que está en el tercer curso de Wine & Spirit Education Trust (WSEt), -lo que le confiere una cierta autoridad para hablar de estos temas-, afirma que el libro nace como “un homenaje y continuación” de otros dos libros que le preceden: Raíces del vino natural, un año de viña, de Clara Isamat y Vinos naturales en España, de Joan Gómez Pallarés.

Infografia Jordi Català

Vinos naturales y radicales

Los 50 vinos presentados, que dibujan otro tipo de (¿nuevas?) tendencias, son “vinos nacidos de la libertad, de permitirse equivocarse, de querer transmitir la personalidad de sus creadores; fieles a su forma de entender una viticultura propia, tratando las vides y el suelo como un patrimonio natural que pertenece a la próxima generación”.

Vinos Libres es un vademecum de vinos naturales y radicales, (o de vinos radicalmente naturales), resultado de más de 7.000 kilómetros recorridos, todo un libro de viajes que se gesta a través de viñedos y de tierras muy diferentes.

Estas experiencias le han permitido, dice, “conocer distintos vinos, a veces inclasificables, y a muchas mujeres y hombres que han hecho del vino su pasión y una forma de vida”.

Infografia Jordi Català

El libro le ha servido a su autor para “conocer a muchas mujeres y hombres que han hecho del vino su pasión y una forma de vida”.

Vinos raros y difíciles

El libro invita a entender y disfrutar de vinos que no son solo no industriales, sino también libres de códigos libres de clasificaciones.

“Aquí hay vinos raros y a veces difíciles, pues representan a un lugar, a una persona y también una forma de ver la vida impregnada de romanticismo, que confronta al sistema, al pensamiento único y a la mismísima esencia del capitalismo”.

Industriales, no gracias

Luque dijo que quería “hacer un libro sobre vinos naturales, pero me ha salido un libro de vinos que solo tienen en común lo que no son: no son vinos industriales”.

Pero al mostrar un conjunto tan amplio de vinos antisistema obviamente aporta una información muy interesante en tanto que una gran parte de los vinos presentados son rarezas únicas.

Jordi Luque con su libro. Foto Juan Pedro Chuet-Missé

Historias de apasionados por el vino

En las páginas de Vinos libres también vemos diez historias de mujeres (en su mayoría) y de hombres que tienen en común su pasión por el vino, caminos en común llenos de valores y de singularidad.

Son personas creadoras, rebeldes, científicas y experimentadoras, cada una con sus sueños y creencias.

Al conocer en sus historias se revela “una mirada personal hacia personas y vinos que representan un lugar y una forma de ver la vida”, dice, cuando surgen unas irrefrenables ansias de probarlos todos, catarlos todos, capítulo a capítulo y vino a vino.

Laura Lorenzo. Metáfora de la España vacía. Foto Xavier Torres-Bagghetta

La edición del libro

Presentado con una llamativa edición en colores amarillo y negro, el libro es una guía diferente que por momentos recuerda al formato enciclopédico, aunque su autor no se lo proponga.

Las 300 páginas presentan textos atractivos y seductores, en los que evita el vocabulario tecnicista y a favor de un lenguaje sencillo y directo que describe la filosofía de cada productor y sus historias personales, utilizando a los vinos como hilo conductor.

El diseño de Anna Blanco i Cusó ofrece una imagen artesanal pero moderna, con una encuadernación en cartoné y páginas rugosas e imperfectas con tipografía de trazos que recuerda a los carteles de precios escritos con rotuladores de punta ancha.

El libro presenta varios productores que reman contracorriente. Foto Xavier Torres-Bagghetta

El libro se divide en 19 capítulos, cada uno con títulos que despiertan curiosidad e invitan a seguir leyendo. Al final, aporta un glosario de términos vínicos.

En tanto las 200 fotografías, realizadas con Xavier Torres-Bacchetta, aportan una enorme dosis de sensibilidad.

Y como no podía ser de otra manera, está impreso en papel ecológico que viene de bosques con gestión sostenible.