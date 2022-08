Los bancos y columpios más bonitos de España

En España, como en otros países del mundo, crece la tendencia de montar bancos de madera (algunos de tamaño gigantesco) en sitios de gran belleza para ofrecer un rincón donde uno se pueda relajar y disfrutar del paisaje.

Siguiendo las sugerencias de Spain.info, viajamos por diferentes puntos de la geografía española para encontrar algunos de estos bancos, que compiten por ver cuál es el más espectacular del país.

Cuenca

En la ciudad de Cuenca, donde se encuentran los jardines del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, hay un banco que los residentes lo han bautizado como ‘el segundo más bonito del mundo’, así, sin falsa modestia.

En este caso es un banco de metal igual al de cualquier plaza, pero que despliega unas interesantes vistas del casco antiguo de esta ciudad manchega.

Banco de Cuenca. Foto Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El descanso en este lugar se puede combinar con visitas al museo, que presenta varias reproducciones a tamaño real de dinosaurios hallados en la región.

El banco forma parte de un circuito de miradores, como los que están sobre los ríos Júcar y Huécar, o en el monumento al Sagrado Corazón, en el cerro del Socorro.

Pontevedra

Si el de Cuenca es el ‘segundo mejor banco del mundo’, ¿cuál es el primero? Uno de los que reclaman ese título es el del mirador de Campo da Rata, en Cedeira (provincia de Pontevedra), que despliega la ría de Vigo por debajo, con panorámicas que llegan a la ensenada de San Simón y al Puente de Rande.

Banco del Campo da Rata. Foto Turismo de Rías Baixas

Cuenca presume de tener el ‘segundo mejor banco del mundo’ ¿Y el primero? Varios de Galicia reclaman ese título

Pero no es el único. En Pontevedra hay otros bancos en entornos privilegiados, como el de Reboreda, el de Noalla y el de Pazos de Forbén. Y a este listado hay que sumar los columpios de Monteferro y Tui, donde el relax llega con suaves movimientos.

Ortigueira (A Coruña)

El banco de Loiba, en plenas Rías Altas, es un espectacular atalaya donde se despliegan las montañas de Os Picons de Loiba, el cabo Ortegal y la cueva de Pena Furada con el tapiz marítimo de la ría de Ortigueira enlazando las costas.

Leer más: Un pueblecito gallego amasa turistas tras descubrir el mejor banco del mundo

El banco fue instalado por un vecino en 2009, y durante la celebración del festival de música tradicional de Ortigueira unos artistas escoceses llegaron al lugar y dijeron “this is the best bank of the world”.

El banco de madera de Ortigueira. Foto: Turismo Galicia Norte

En realidad ‘bank’ se refería al acantilado, no al detalle de mobiliario urbano, pero la traducción libre lo derivó que ese ‘era el mejor banco del mundo’, y así comenzó a ser promocionado.

Cabo de Vidio (Asturias)

La belleza agreste de las costas asturianas se puede contemplar en una serie de bancos colocados en lugares estratégicos en los acantilados.

Entre ellos se encuentra el del mirador de Sablón, al que se llega tras unos 15 minutos de la localidad de Cudillero.

Para llegar hay que dejar el coche frente al parking del Aldebarán, barco pesquero que homenajea a las personas que han dejado su vida en el mar.

Banco del Cabo de Vidio. Foto Roberto Molero – CC

Tras andar unos diez minutos por un sendero que está encima de la playa de la Cueva, se llega al banco que está montado sobre una estructura de hormigón en un risco que se asoma al precipicio.

Burón (León)

En las comarcas al norte de León todo es a escala gigantesca. Cerca del pueblo de Burón, en un hermoso entorno boscoso del valle de Valdeburón, hace un año se ha colocado un banco de madera de cuatro metros de altura, como ya hay varios en diferentes puntos de Europa.

Al norte de León hay un banco de madera de cuatro metros de alto y un columpio que s se eleva hasta los ocho metros

El gigantesco banco de Burón. Foto Ical

Paradójicamente el banco da la espalda al paisaje que corona el Pico Burín, pero la gigantesca infraestructura sirve para presumir en redes sociales con el valle como telón de fondo.

No muy lejos, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre se llega al bosque de Hormas. Allí hay otra muestra de mobiliario a gran escala, con un columpio que se eleva ocho metros.

Construido con pesadas vigas de roble, es ideal para balancearse mientras se contempla la belleza del Alto de Valcayo.

Lanjarón (Granada)

Ya que estamos hablando de columpios, hay que destacar los que se encuentran en el Sendero de los Pescadores, en el pueblo granadino de Lanjarón.

Leer más: Un pueblecito gallego amasa turistas tras descubrir el mejor banco del mundo

Columpio de Lajarón. Foto Jesús Garrido – Wikiloc

Desde la estructura, sostenida por una plataforma de lajas, se puede ver los bosques que rodean al pantano de la Presa de Rules, y que se elevan hasta el pico del Caballo; además del pueblo de Izbor, la Sierra de Lújar y Albuñuelas.

El éxito que está teniendo este mirador llevó a las autoridades comunales a proyectar la instalación de otros dos columpios, uno en la zona de Pedro Calvo y otros en el Mirador del Visillo.

Oropesa del Mar (Castellón)

Y terminamos con otro columpio que no está en ningún acantilado y no mira a valles ni a montañas: es el de Oropesa, en la costa mediterránea de Castellón.

El columpio de Oropesa es ideal para fotografiarlo al amanecer o al atardecer

La anterior ubicación del columpio de Oropesa. Foto Turismo de Oropesa del Mar

El columpio se encuentra en la playa de la Concha, que se hizo famoso por ser el primero marítimo de España. El año pasado se había instalado un par de metros dentro del mar, pero este año la Dirección General de Costas obligó a montarlo en la arena.

Si se quiere hacer una fotografía en este entorno marítimo, lo mejor es que sea al amanecer o al atardecer.