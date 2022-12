Las discotecas de Barcelona se transforman en galerías de arte

¿Por qué no aprovechar un espacio que durante buena parte del día está cerrado, y también tiene sus persianas bajas durante varios días de la semana?

Con esta pregunta en mente varias discotecas de Barcelona y L’Hospitalet abren las puertas de sus salas y las convierten en galerías de arte efímeras, como una forma de acercar la cultura del ocio nocturno al resto de la ciudadanía.

Los clubes que participan

Esta es la segunda edición del Clubs, Art a la pista, un circuito integrado por seis discotecas de las dos ciudades más grandes de Cataluña.

Del 17 al 18 de diciembre se podrán ver las presentaciones de Freedonia (con dos espacios), Meteoro, Sala Apolo (con sus tres espacios) y Sidecar (con dos espacios) en Barcelona; y las de El Pumarejo y Sala Salamandra en L’Hospitalet.

En las salas habrá performances, danza y videoinstalaciones. Foto Clubs

Cuatro discotecas de Barcelona y dos de L’Hospitalet, algunas con dos y tres espacios, abren las puertas a espectáculos de video, performances y danza

La idea es que no se tome a las discotecas como un espacio para bailar, hacer del postureo un culto, beber unas copas y ligar.

Se trata de “reivindicar el espacio del club más allá de la noche, como un lugar de conocimiento, experimentación y libertad a través de una propuesta expositiva en la que participarán distintos artistas y obras” dicen en la ASACC (Associació de Sales de Concerts de Catalunya), organizadores del evento.

Espectáculos en las pistas

En esos espacios que suelen estar llenos de personas bailando, luces y humo artificial se han programado obras de arte audiovisual contemporáneo y videoarte, así como performances de danza y música, entre otras disciplinas artísticas, todas ellas relacionadas con la cultura de club, de la mano de 17 artistas nacionales e internacionales.

Muestra de Aïda Bruyere. Foto Clubs

Entre los participantes estarán la neerlandesa Rineke Dijksta con la proyección audiovisual de retratos que recuerdan las pinturas holandesas del Siglo de Oro; la argentina Cecilia Bengolea con sus vídeos de esculturas animadas en Favorite Positions, el surcoreano Young-jun Tak de las coreografías improvisadas de Wish You a Lovely Sunday y la francesa Aïda Bruyere con Never Again, un collage sonoro sobre la autorrepresentación en la era de las redes sociales.

17 artistas de España y otros países presentarán sus espectáculos que expanden la cultura del ocio nocturno al resto de la sociedad

También hay espacios para los artistas nacionales, como Anna-Irina Russell con su instalación vinculada a los flujos humanos y a la respiración, Jordi Mitjà con sus videoproyecciones lumínicas No mireu fixament, Álex Marco con el video de la resaca de una fiesta Sidechain y Conglomerate TV con su obra en forma de programa de televisión.

Dos días para encontrarse con la cultura alternativa. Foto Clubs

La única pieza física

También habrá performances de danza con la compañía barcelonesa La Sadcum, el coreógrafo Pol Jiménez, la instalación de Noela Covelo y la presentación de Laura Ramírez y Andrea Zavala.

La única pieza física en exposición será la obra de Anne-Lise Coste titulada El amor será nuestra venganza, y para cerrar esta experiencia artística efímera en las discotecas se presentarán la agrupación Jokko Collective y la artista Miriam Camara, con su sesión de sonidos que viajarán del tecno al tarraxo.