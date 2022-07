El verano vuelve a Ibiza (y estas son sus novedades)

Tras dos años complicados para el turismo en la isla, Ibiza toma impulso y vuelve a posicionarse como uno de los destinos más deseados del verano. Fieles a su cita, celebrities, actores y actrices y personajes del mundo del deporte, pero también viajeros anónimos se traen atraídos por la magia de una de las islas más especiales en las Baleares.

Cierres y restricciones de viajes motivados por la pandemia hicieron que la isla viviera dos veranos extraordinariamente tranquilos. Aquello quedó atrás e Ibiza recupera una de sus señas -que no la única-: la de albergar los mejores clubes del mundo.

Pero más allá de esa visión sesgada que algunos tienen como isla de fiesta, Ibiza es un paraíso con mucho por descubrir y no han sido pocos los que se han aventurado a seguir abriendo opciones para locales y visitantes, como la apuesta para convertirla en epicentro del arte con CAN, Contemporary Art Now, una nueva feria que ha celebrado su primera edición entre el 13 y el 17 de julio. No es la única, aquí traemos todo lo nuevo que hay en la isla.

‘Adults only’ en Cala Gració

Una de las más grandes aperturas de este verano la firma el Grupo Palladium, que trae a Ibiza uno de sus grandes estandartes del Caribe. El grupo, liderado por los Matutes, acaba de abrir un impresionante alojamiento en plena Cala Gració, el TRS Ibiza Hotel. Tras triunfar en otras latitudes, Palladium ha apostado por este concepto, un todo incluido que redefine el turismo de lujo en la isla.

Habitaciones con piscina en TRS Ibiza Hotel.

Se trata del primer adults only que apuesta por este servicio de todo incluido, pero lo hace de forma premium, cuidando al máximo el servicio, las instalaciones y la gastronomía.

Imagínate el plan: tres piscinas, una de ellas en la que se realizan actividades como aqua gym o paddle yoga y otra al abrigo de la sombra que proporcionan olivos. A ello le sumamos habitaciones y suites con estilo mediterráneo, amplias y con terrazas con vistas al mar, un spa con zona de aguas y tratamientos, bares y tres restaurantes para disfrutar de cocina de primera.

Puedes comer o cenar en Helios, con sabor mediterráneo y platos como una burrata con tomates en texturas o arroces; reservar en El Gaucho, su steak house especializado en carnes a la brasa; o hacerlo en Capricho, el restaurante tipo buffet con opciones para todos los gustos de máxima calidad.

Restaurante Gaucho en TRS Ibiza Hotel.

El plan continúa en su azotea, donde tomar un cóctel y disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares de la isla desde las alturas, divisando cómo el sol se esconde entre Cala Gració y Gracioneta.

Un escalón más arriba en el concepto all inclusive se encuentra The Signature Level, una serie de beneficios para los huéspedes como acceso exclusivo a la zona de la piscina en la azotea, entradas para discotecas como Ushuaïa o Hï Ibiza o servicio de mayordomía.

Martín Berasategui en Ibiza

Por su parte, otro de los hoteles del grupo, el establecimiento del hedonismo, Bless Hotel Ibiza, sigue avanzando con paso firme para posicionarse como uno de los imprescindibles de la isla pitiuisa con su piscina con vistas a Cala Nova y la infinity pool que esconde en las alturas, que, literalmente, se funde con el mar. Su Magness Soulful Spa estrena un concepto único, las Opera Spa Nights, que durante dos noches al mes, acogerán actuaciones de ópera en este entorno inigualable.

Bless, el hotel del hedonismo.

También forma parte del complejo Etxeko, la sede de Martín Berasategui en la isla, capitaneada por Paco Budia y ha conseguido su primer Sol de la Guía Repsol y ha incorporado novedades a su carta como un falso risotto de mini calabacín con gambero rosso o un fantástico tartar de calamar con tema de huevo líquida, consomé de cebolla y lima kaffir.

Este año, el hotel estrena nuevo restaurante, Volevo, un espacio con sabor italiano para las noches. Pastas como unos panzzerotti de ricota y porcini, pizzas, milanesa de pollo a la napolitana o tagliata de ternera. ¿De postre? Un tiramisú de café caleta, la elaboración más típica de la isla.

Lujo con consciencia

Si hablamos de lujo y hedonismo, además de consciencia medioambiental, tenemos que hacerlo también de Six Senses Ibiza. El hotel aterrizaba el año pasado en la isla, concretamente en la bahía de Cala Xarraca, en el norte de Ibiza y se trata del primer resort con certificación sostenible BREEAM de las Islas Baleares.

The Cave Suites.

A sus 116 suites se han sumado este año The Beach Caves, una colaboración entre Jonathan Leitesdorf, promotor de Six Senses Ibiza, y el pionero en el arte de la hospitalidad, Ben Pundole.

Juntos han creado un concepto de entretenimiento que incluye música, cultura y gastronomía con diferentes espacios como The Xarraca Room, en la que se programan actividades musicales y de arte, en colaboración con Lydia Delgado y Fabre i Fauquie Studio, The Recording Studio, un estudio de grabación y mezcla o las Caves Suites, sus habitaciones con terraza sobre el mar.

Todo ello además de un restaurante y terraza donde apuestan por el producto local y de temporada, pero con guiños a Perú y México, con platos como un tiradito de pez limón con gayaba, granada y pimienta chilaca o tacos elaborados con langosta de Formentera.

Six Senses Ibiza.

También han llegado a la isla hoteles como The Standard, en pleno paseo de Vara de Rey con un rooftop con vistas a Dalt Vila mientras que otros se han renovado por completo, como El Hotel Pacha, frente a la célebre discoteca.

Nueva escena gastro de Ibiza

Si la escena hotelera está de lo más animada, también lo está la gastronómica. Ibiza es la isla donde disfrutar de platos tan típicos como el bullit de peix o la fritá de pulpo y, a la vez, de las propuestas internacionales más sofisticadas.

¿Una de las más aclamadas? La llegada de Mauro Colagreco a la isla. El chef del restaurante Mirazur, galardonado como el Mejor Restaurante del Mundo, llega a Ibiza y lo hace a El Silencio, la sede ibicenca de Silencio París, el club diseñado por el director de cine David Lynch.

Una de las piscinas más deseadas de la isla es la de El Silencio x Nanushka. Foto: Federico Luraghi | Photo Studio Ibiza.

A pie de playa en Cala Molí se encuentra este multiespacio que aúna arte, música y gastronomía con un restaurante al aire libre, otro interior con la instalación inmersiva Dreamland del artista brasileño Samuel de Saboia y una zona de piscina intervenida por Nanushka con zona de relax y tienda.

El concepto de Colagreco es un restaurante donde se rinde culto al producto de temporada y las brasas.

Unido a Federico Desseno, experto en la materia, ha creado una carta donde la materia prima es protagonista, con un apartado con crudos del mar con ceviche, tiraditos y aguachile, otro de platos elaborados en horno de barro, como una fabulosa ricotta envuelta en berenjenas con tomates secos y gratinados, receta de la abuela de Desseno y una sección de brasas, de la que probar sus cigalas rojas con gremolata, almejas a la provenzal o pollo payés marinado con boniatos, guacamole y pico de gallo.

Mauro Colagreco dirige la cocina de El Silencio. Foto: Daniel Balda.

Va de arroces

¿Fan de los arroces? Entonces tienes que conocer dos de las aperturas más interesantes. Una de ellas es El Barco, un clásico en la playa de Talamanca, en la que Toni Boix, el maestro arrocero de Lavoe en Valencia, toma el mando de los fogones.

Aquí se disfruta del mar con mayúsculas, con una carta sencilla y de lo más apetecible, donde el producto es protagonista y la mayoría de los platos pasan por las brasas.

No hay que perderse las navajas a la brasa o sus berberechos con lima como entrante y continuar, bien con arroces y guisos ibicencos, como el bullit de peix o con pescados y carnes a la brasa como rodaballo, gallo San Pedro o el pollo payés.

Toni Boix, de Lavoe, comanda la nueva etapa de El Barco.

Ahora bien, si hay que elegir solo una, quédate con sus arroces, son sublimes. Tienen la opción de pedirlos tanto en formato arroz, como fideuà y trabajan con recetas como el de nécoras, gambas y alcachofas, estrella de la casa, como con el de lubina y berberecho o de bogavante, tanto seco como meloso.

Otro de los desembarcos más interesantes en la isla, ha sido el de los chicos de Cañitas Maite con un restaurante en el agroturismo Can Domo.

El dúo formado por Javier Sanz y Juan Sahuquillo está imparable y a la apertura de su gastronómico OBA y a la llegada en septiembre a Madrid al espacio de Cebo, han sumado esta alianza con la Pitiusa.

La idea aquí pasa por exportar su filosofía, valiéndose de producto local, tanto del propio huerto del hotel, como de productores de la isla. El pan lo traen de un obrador payés, el aceite es de producción propia, los quesos de Ses Cabretes…

Cañitas Maite aterriza en Ibiza.

Para Can Domo han creado una carta más relajada para los mediodías, con su croqueta ganadora, ensaladas, lobster roll o hamburguesa y sus fantásticos arroces de fondos muy trabajados, como el de gambita blanca de la isla, alcachofas y papada Joselito o el de txuleta madurada.

Por la noche, el espacio se torna más gastronómico, con platos como su icónico carabinero madurado en manteca, que en su versión ibicenca se termina con un sabayón de sobrasada de porc negre.

¿Más novedades? La llegada de la cadena de cocina nipona de éxito mundial Zuma y ASAL de Mario Sandoval, ambos en Ibiza Gran Hotel o la apertura de la primera sede de Kebhouze, la apuesta por el mundo de los kebabs del millonario e influencer Gianluca Vacchi. Definitivamente, la isla está imparable.