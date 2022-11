El mejor estudio fotográfico del mundo llega a Barcelona (y te retratará como una estrella)

“En Francia no eres actor si no has sido fotografiado por el Studio Harcourt” había dicho Roland Barthes décadas atrás.

El crítico y filósofo quería decir que para alcanzar la cumbre de la fama y prestigio en el mundo del cine galo había que dejarse fotografiar en este estudio que, desde casi 90 años, retrata no solo a las grandes estrellas de séptimo arte francés sino también de Hollywood, así como a personalidades políticas, empresarios, y toda aquella persona que busque dar un toque de prestigio a su imagen.

Elegancia y respeto por la estética

Fundado en 1934 en París por Cosette Harcout, el estudio se especializó en retratos en blanco y negro que los fotógrafos de la casa han dado su toque personal con un acertado manejo de una sola fuente de luz frontal.

“La estética del Studio Harcourt extrae su herencia de las glamurosas raíces de la época dorada del cine francés en blanco y negro”

Desde ese entonces “ha sabido preservar y cultivar los valores que han forjado su éxito y reputación: la exigencia de la excelencia, el respeto por la estética, la elegancia francesa, y un arte de saber recibir muy parisino. La estética del Studio Harcourt extrae su herencia de las glamurosas raíces de la época dorada del cine francés en blanco y negro”, precisan en el hotel Mandarin Oriental de Barcelona.

Retrato de Mónica Belluci. Foto Studio Harcout

Caída y resurrección

A pesar que la economía ahogó al famoso estudio en 1990 y lo llevó a la quiebra, el estado francés lo rescató al considerar que su arte era un patrimonio cultural que no podía perderse.

La transacción implicó que cinco millones de negativos realizados entre 1934 y 1991 pasaran a manos del estado, donde están los retratos de más de mil personalidades, desde Alain Delon a Mónica Belluci, desde Johnny Deep a Clint Eastwood, pasando por Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Kenau Reeves, Karl Lagerfield (con gafas oscuras, por supuesto), Claudia Schiffer o Salvador Dalí.

Y esta es la punta del iceberg, porque se calcula que en su larga historia el Studio Harcout han retratado a medio millón de personas.

El Studio Harcout llegan a Barcelona

Cada retrato cuesta entre 2.000 y 3.000 euros (depende si es individual o familiar), pero esta vez no hará falta viajar a París para realizarlo.

El hotel Mandarin Oriental de Barcelona ofrece la experiencia de ser retratado por el prestigioso Studio Harcout durante dos horas

Del 23 al 27 de noviembre el Studio Harcout ofrecerá sus servicios en el hotel Mandarin Oriental de Barcelona.

Muestra del Studio Harcourt en el Museo de la Fotografía de Niza. Foto JP Chuet-Missé

A lo largo de esos cinco días se podrá contratar los servicios para realizar un retrato fotográfico, que incluye el maquillaje y dos horas de sesión, con el envío de una copia impresa y editada que se envía a la casa del cliente.

Quizás uno no tenga talento para brillar ante el cine o el teatro. Pero sí tendrá la oportunidad de compartir con esas grandes celebridades el glamour de ser retratado por el estudio más prestigioso de Francia. Y quién sabe si del mundo.