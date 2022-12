Zel, así serán los hoteles de Rafa Nada y Meliá

Inspirado en el cielo balear, cèl, de donde toma su nombre, y de la mano del embajador más internacional de Mallorca, Rafa Nadal, echa a andar Zel, un nuevo concepto hotelero que busca celebrar el estilo de vida mediterráneo y que abrirá su primer establecimiento este 2023.

El grupo hotelero Meliá está detrás de este proyecto, que comenzará a operar en Mallorca y que incluirá hoteles vacacionales pero también urbanos en ciudades como Madrid, París, Nueva York o Londres, a donde trasladará la esencia mediterránea resumida en la pasión por vivir al aire libre y la buena gastronomía, entre otros.

Para ello, los hoteles pondrán el foco en la arquitectura y el diseño para crear espacios amplios y luminosos, “donde se priorice la conexión con la naturaleza, el cielo y el mar”.

Leer más: El mítico Teatro Albéniz de Madrid renace como hotel de lujo

Una casa mediterránea en cualquier rincón del mundo

Así, los nuevos establecimientos se inspirarán en la casa mediterránea, con un patio como corazón, que dará paso a otros espacios como terrazas, rooftops o beach clubs que serán protagonistas de la vida al aire libre, y que buscarán siempre ofrecer vistas panorámicas.

Zel. Foto: Meliá Hotels.

El diseño relajado y la apuesta por la gastronomía local son otros de los aspectos destacados de estos hoteles, que también incluirán experiencias de bienestar organizadas a la carta que van desde actividades en grupo a individuales para el ejercicio físico y el fitness.

Como atributo destacado, los hoteles promoverán también el encuentro e interacción social y las experiencias, mediante una diversidad de rincones pop-up dedicados a la artesanía, la estética, o la cata de productos de marcas colaboradoras.

De vuelta en casa, los clientes de ZEL podrán acceder a una comunidad digital donde poder compartir sus experiencias y continuar con su estilo de vida una vez finalizada su estancia.

20 hoteles en 5 años

Según el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que presentó ayer con RafaNadal este nuevo proyecto, se abrirá en los próximos cinco años alrededor de 20 hoteles, que estarán ubicados en América, Asia y Oriente Medio.

No todos serán de nueva construcción; de hecho, la mayoría de los hoteles que operarán bajo esta nueva marca ya existen aunque y serán transformados (un 80%), mientras que el otro 20% restante sí serán totalmente nuevos.

Meliá y Rafa Nadal están detrás de la nueva cadena hotelera Zel.

Respecto a la ubicación, ocho de cada diez hoteles Zel se enfocarán al turismo vacacional, mientras que los restantes se ubicarán en ciudades con un fuerte componente turístico, la mayoría vinculadas además a la vida deportiva de Nadal como Londres, Nueva York o París.

Precisamente París será una de las prioridades de la nueva enseña, con la reconversión de un hotel que ya existe, y son claves también lugares del Mediterráneo como Grecia, Italia, Portugal Croacia o Montenegro, además del Caribe y el sudeste asiático, y destinos urbanos como Madrid.

En Baleares, habrá hoteles en Mallorca, Menorca, Ibiza sin descartar uno más en Formentera.

Meliá amplía con este proyecto un negocio que suma más de 380 hoteles en 40 países bajo las marcas Gran Meliá, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE, Sol by Meliá y Falcon’s Resorts by Meliá.

Tampoco la hotelería es ajena a Rafa Nadal. Junto a la familia Matutes, propietaria de Grupo Palladium, tiene un Centro de Tenis Rafal Nadal en su resort de Costa Mujeres (México). También en México, concretamente en Cozumel, el deportista mallorquín adquirió, hace cinco años, dos hoteles de lujo de la mano de AM Resorts.