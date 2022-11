Las mejores ofertas del Black Friday en viajes, vuelos, cruceros y hoteles

Aunque ideado solo como un día que este año coincide con el 25 de noviembre, cada vez es más común que el Black Friday se extienda durante varios días, llegando incluso a la semana de descuentos. Y, aunque nos piden cautela, lo cierto es que, ya sea para anticipar compras navideñas, por puro capricho o motivados por las promociones agresivas, que llegan hasta el 80% de rebaja, picaremos.

De hecho, según el estudio Hábitos de Compra en España Black Friday 2022 realizado por Tandem Up, el gasto medio por persona que se prevé es de 183 euros.

Y entre las ofertas de tecnología, moda, complementos e incluso alimentación, también están, claro los viajes. Cruceros, hoteles, aerolíneas y agencias ofertan para el Black Friday suculentos descuentos, algunos incluso anticipados y que podemos comprar ya.

Llena tu cesta de viajes

Si quieres un hotel en cualquier parte del mundo, es muy probable que consultes Booking.com. La plataforma se ha adelantado al Black Friday y ya permite reservar alojamientos con, al menos, un 30% de descuento.

Foto: Booking.com.

Disponible hasta el próximo 1 de diciembre, la promoción incluye alojamientos de todo el mundo, incluyendo más de 1.300 en España. En cuanto a las reservas, serán válidas durante todo el año próximo, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2023.

A los descuentos de Black Friday en alojamientos, se suman los que Booking.com ofrece en coches de alquiler de hasta un 25%. En este caso estarán disponibles desde el 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre y serán válidos para las reservas durante todo 2023.

Por su parte, el touroperador especializado en sol y playa Soltour ya tiene en marcha su campaña de Black Friday con descuentos exclusivos. Centrado en algunos de los destinos más populares en España y el mundo, entre sus ofertas están por ejemplo viajes a Riviera Maya desde 1.251 euros, Punta Cana a partir de 1.276 euros, La Romana desde 1.271 euros y Samaná desde 1.140 euros.

Booking.com ofrece descuentos de hasta el 30% en alojamientos en todo el mundo con posibilidad de viajar hasta el 31 de diciembre de 2023

Sin salir de España, las opciones incluyen viajes a Mallorca desde 282 euros y Tenerife o Lanzarote a partir de 406 euros, entre otras ofertas.

Ofertas que vuelan

Level lanza, a través de sus Black Flydays, vuelos a América desde 125€ por trayecto. Nueva York, Los Ángeles, Boston, Buenos Aires o Santiago de Chile son algunos de los destinos más accesibles a través de esta aerolínea que vuela a todos ellos de forma directa y sin escalas desde El Prat (Barcelona). Las ofertas se mantienen hasta el 29 de noviembre.

Level ofrece viajes a Estados Unidos, Argentina y Chile desde 125 euros por trayecto. Foto: Level.

Por su parte, Iberia Express ofrece, desde este viernes 18 y hasta el 28 de noviembre, descuentos de hasta el 40% en sus vuelos. Aunque irá desvelando otras sorpresas y promociones a lo largo de la semana próxima, la compañía ya permite reservar vuelos para viajar entre el 13 de diciembre de 2022 y el 15 de junio de 2023 dentro de su campaña Black Friday.

Cruceros desde 299 euros

Entre las compañías que abrazan el Black Friday en el sector de los viajes se encuentra Costa Cruceros, que además es una de las que más tira los precios. Oferta cruceros con tarifas excepcionales a partir de 299 euros (IVA incluido) en un total de 137 salidas que pueden reservarse desde ya y hasta el 2 de diciembre.

Costa Cruceros ofrece viajes desde 299 euros este Black Friday.

Royal Caribbean, la firma que navega con los barcos más grandes del mundo, entre ellos el gigante Wonder of the Seas, ofrece un 30% en Black Friday y Ciber Monday, con ahorros de hasta 860 euros y niños desde 99 euros (incluidos viajes por Europa en el verano de 2023).

Black Friday en hoteles

El gigante Meliá Hotels International ya ha dado comienzo a su campaña de Black Friday y, hasta el próximo 27 de noviembre, ofrecerá descuentos de hasta el 50% en más de 250 hoteles en destinos de todo el mundo.

Con el lema ‘Despierta tus sueños en Black Friday’, la promoción es válida para estancias hasta el 20 de diciembre de 2023.

Vincci Hoteles se suma también a la campaña con descuentos de hasta el 20% en todas las reservas que se realicen en las fechas comprendidas entre el 24 y 27 de noviembre a través de su página web con el código BLACKFRIDAY. En cuanto a las estancias, se podrán disfrutar desde el mismo 24 de noviembre hasta el 4 de abril de 2023.

El Grupo Hesperia ofrece descuentos de hasta el 30 por ciento.

Hoteles y apartamentos, playa o ciudad, norte o sur: el Grupo Hesperia ofrece este año grandes descuentos de hasta el 30% en las reservas realizadas por teléfono (936 11 31 31) o por su web entre el 14 y el 29 de noviembre de 2022. Para disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2023, las reservas se pueden cancelar con hasta 24 horas de antelación sin penalización.

Hoteles Santos también tiene en línea ya sus descuentos del 20% y el 15% para alojarse en sus 12 hoteles de cinco y cuatro estrellas respectivamente repartidos por todo el país, de Málaga a Barcelona pasando por Mallorca, Madrid, Valencia o Baqueira. La promoción, válida hasta el 30 de noviembre, permite alojarse entre el 18 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023.

NH Hotel Group con descuentos de hasta el 30% en sus hoteles en todo el mundo para ventas hasta el 29 de noviembre es otra de las hoteleras que se suma a la propuesta.

Gran Hotel Miramar, en Málaga. Foto: Hoteles Santos.

Escapadas con encanto

Si quieres aprovechar para hacer una escapada en un alojamiento con encanto, Rusticae propone un descuento del 15% para todas las Llaves Regalo que se compren entre el 21 y el 27 de noviembre de 2022, y del 20% de descuento en las E-llave que se compren desde el 21 al 28 de noviembre.

El descuento aplica para toda la variedad de Llaves Regalo de la firma, que van desde 1 noche que desayuno (entre 95 y 200 euros) a la Llave Romántica de dos noches con desayuno por 260 euros en una selección de establecimientos especialmente idóneos para parejas.

Llave Regalo de Rusticae.

Este año, ahorra también en restaurantes

Y como además de viajar nos encanta comer, fichamos también esta propuesta de TheFork, que se suma a la tradición del viernes negro ofreciendo a los usuarios, del 21 al 27 de noviembre, un 20% de descuento en su Tarjeta Regalo (ya sea de 15, 25, 50, 100 o 150 euros) para consumir en más de 5.000 restaurantes en toda España con una validez de 18 meses.