El Puerto de Valencia prioriza las mercancías esenciales para no colapsar la cadena logística

El Puerto de Valencia, cuyas terminales de contenedores han reabierto este lunes en horario habitual tras el paso de la histórica DANA que ha arrasado gran parte de la provincia de Valencia, ha establecido niveles de prioridad en el tipo de mercancías transportadas para evitar colapsar las cadenas logísticas.

Así lo ha comunicado la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que, en colaboración con el resto de administraciones competentes, ha informado de que se han establecido diferentes medidas para entregar y recoger contenedores en el puerto desde este lunes «con el fin de no colapsar las cadenas logísticas».



El Puerto de Valencia ha comunicado que «las mercancías esenciales siguen teniendo prioridad y el transporte de estas no tiene restricciones«, según se desprende de la última resolución de la DGT. Para las mercancías no esenciales, se ha establecido una ruta alternativa.



Valenciaport también ha indicado que las terminales de contenedores del Puerto de Valencia abrirán este lunes 4 de noviembre en su horario habitual, realizando operaciones de entrega y recepción de contenedores.

Además, ha recordado que está autorizada la circulación de trenes en las líneas de Valencia a Tarragona y Sagunto- Zaragoza. El Puesto de Control Fronterizo (PCF) y la Aduana están también operativos y apoyando en todas las operaciones.



«Somos conscientes de la difícil situación que atravesamos, pero entre todos lo conseguiremos y saldremos reforzados«, ha puesto de relieve la Autoridad Portuaria de Valencia.

Además, a primera hora de este lunes ha llegado al Puerto de Valencia el ‘Galicia’, el buque anfibio de la Armada Española, que ha atracado en el muelle de Cruceros 1, en la ampliación norte del puerto.