Agricultura retirarà més de 35.000 quilograms de productes fitosanitaris prohibits, caducats o fora d’ús

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca retirarà de manera gratuïta els productes fitosanitaris cancel·lats per a la seua utilització en les explotacions agràries que es troben en mans dels agricultors.

Es tracta d’un projecte pilot, en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, al qual la Conselleria aporta 130.000 euros per a 2024.

S’estima que enguany es retiraran més de 35.000 quilograms de romanents d’insecticides, fungicides, acaricides, herbicides, etc. l’aplicació dels quals està terminantment prohibida en l’actualitat, o estan caducats o fora d’ús. Per normativa, han de ser retirats de manera segura per al seu lliurament a un gestor de residus autoritzat.

Un projecte d’agricultura col·laborativa

Més de 100 entitats cooperatives participen en aquest projecte, disposant de punts de recollida en els quals els agricultors poden entregar gratuïtament els envasos tancats amb les restes de productes que han de ser retirats.

Aquests punts són apilaments temporals des d’on s’evacuen als gestors de residus autoritzats. Es tracta d’un canal de lliurament pròxim, d’un servei àgil, de proximitat i gratuït, que permet als agricultors desprendre’s de manera senzilla i segura de les matèries cancel·lades dins d’un circuit que garanteix el seu tractament d’acord amb la legislació, evitant en tot cas l’abocament no controlat i la contaminació del medi ambient.