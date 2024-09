La Conselleria d’Agricultura sol·licitarà al Ministeri l’autorització per al control de trips i àcars en cítrics

El secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, ha anunciat que la Conselleria sol·licitarà al Ministeri una autorització excepcional de matèries actives per al control de trips i àcars en cítrics.

Durant la inauguració de la IV Jornada Citrícola de la Plana, organitzada per la Va unir a Betxí, Vicente Tejedo ha explicat que la Conselleria sol·licitarà al Ministeri d’Agricultura l’autorització excepcional de la matèria activa spinosad 48% per a mandarines, taronges, llimes i pomelos per al control del trips de Sud-àfrica, així com també l’autorització excepcional de formulats que controlen àcars tetraníquidos, especialment ovicides, ja que en el mercat són escasses o nul·les.

A més, Tejedo ha assenyalat que la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca és conscient de la importància que té per als citricultors el control de les plagues.

Una monitorització continuada

En aquest sentit, ha afegit que es monitorarà la zona citrícola valenciana per a divulgar l’evolució i dinàmica de les poblacions d’aquestes plagues, amb l’objectiu que el citricultor puga prendre les decisions oportunes.

El secretari d’agricultura ha criticat que la majoria de plagues que afecten els cultius en la Comunitat Valenciana han arribat en importacions de fruites i hortalisses procedents d’altres països, i ha destacat “la importància de les inspeccions en els ports d’arribada de les mercaderies”.

Per això, ha assenyalat, “és imprescindible que la Unió Europea, igual que fan països com els EUA, la Xina o el Canadà, imposen en els acords comercials amb tercers països, les inspeccions en origen, tant en camp, amb un registre d’explotacions la producció de les quals va destinada a la UE, com dins de les naus on s’empaquen els cítrics amb destinació a l’exportació».

A més, Tejedo ha afegit que “les tecnologies que impedeixen la proliferació de plagues durant l’exportació de cítrics procedents de tercers països són imprescindibles perquè s’importen amb la seguretat de no contindre larves o adults vius, com és el cas de l’aplicació del tractament fred o en les importacions de cítrics procedents de països on és present la falsa arna (Sud-àfrica, el Marroc, Tunísia…)».

Referent a això, ha puntualitzat que “el tractament en fred hauria de ser obligatori en tots els acords comercials amb tercers països que exporten taronges, mandarines, llimes i pomelos”.