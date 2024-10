El secretari autonòmic d’Agricultura destaca les fires internacionals per al sector hortofructícola valencià

El secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, ha destacat les oportunitats de les fires internacionals per al sector hortofructícola de la Comunitat Valenciana, durant una visita a Fruit Attraction, la fira internacional del sector de fruites i hortalisses que s’ha inaugurat hui a Madrid.

Durant diverses trobades amb els representants de les empreses valencianes participants en l’esdeveniment, Vicente Tejedo, que ha estat acompanyat per la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngels Ramon-Llin, ha indicat que la Conselleria secunda i fomenta la presència de petites i mitjanes empreses en aquests grans certàmens d’aquest sector per a introduir-se en mercats amb una elevada demanda de fruites i hortalisses.

Tejedo i Ramón-Llin han escoltat la preocupació que els han transmés les empreses presents en l’esdeveniment per l’entrada de plagues a través de fruites i hortalisses de països tercers i la competència deslleial que experimenten, i els han traslladat les gestions que des del Govern Valencià es realitzen per a evitar-lo.

El principal problema: la sequera

A més, s’han referit a la sequera com un dels principals problemes que tenen els agricultors actualment i que la Conselleria està resolent, però no és possible fer-ho del tot sense la col·laboració del Ministeri d’Agricultura.

Referent a això, Tejedo ha assenyalat que per al Consell és una prioritat fer costat als agricultors, a les empreses, a les cooperatives, als emprenedors en totes les fases, des de la producció a la distribució, així com en innovació, investigació i comercialització.

Enguany, un total de 184 empreses de la Comunitat Valenciana són presents en Fruit Attraction, de les quals 45 ho fan en l’expositor instal·lat per la conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, de 512 m², que ha sigut visitat pel secretari autonòmic i la directora general.

Un espai per a la promoció

Totes aquestes entitats disposen d’un espai on donar a conéixer els seus productes, promocionar-los i realitzar contactes professionals que puguen traduir-se en futures vendes i oportunitats de negoci.

En la participació agrupada de Conselleria es troben cooperatives i associacions com, per exemple, l’Associació de Productors d’Alvocat (ASOPROA), que participa per primera vegada en l’estand de la Comunitat. Cal assenyalar que l’alvocat s’ha triat com a producte estrela de Fruit Attraction 2024 i a la Xina i a l’Aràbia Saudita com a països importadors convidats.

Cal recordar que, en l’edició actual, Fruit Attraction acull a més de 2.100 empreses de 56 països i més de 100.000 professionals de 145 països. A més de comptar amb una oferta expositiva i comercial àmplia, ofereix als professionals del sector un programa amb nombroses activitats, jornades, fòrums, demostracions i degustacions.

El secretari autonòmic d’Agricultura ha assegurat que “la Comunitat Valenciana és líder en comercialització de productes de primera qualitat com són els cítrics, caqui, nispros, fruites i verdures, que en aquesta fira tenen un immillorable aparador».