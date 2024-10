El secretari autonòmic d’Agricultura assenyala que «la sanitat vegetal es la clau per a productes de qualitat»

El secretari autonòmic d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, ha manifestat que “la sanitat vegetal s’ha convertit en la clau per a garantir productes agrícoles de qualitat i lliures de malalties”

Vicente Tejedo ha realitzat aquestes declaracions durant la inauguració de la Jornada ‘Noves Tecnologies per a la detecció i monitoratge de plagues i malalties’, que ha organitzat l’IVIA, i en el qual han participat ponents de la Comissió Europea, de Sanitat Vegetal, de l’IVIA, de la Universitat de València, així com Agrihold, Cooperatives Agro-alimentàries, La Va unir i AVA.

Vicente Tejedo ha recordat que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, va presentar el mes d’octubre passat davant la Comissió de Recursos Naturals (NAT) del Comitè de les Regions d’Europa, un dictamen sobre Competitivitat Agrícola, que té per objecte millorar la competitivitat agrícola regional de la Unió Europea.

Dictamen aprovat per unanimitat

“Un dictamen, que va ser aprovat per unanimitat, i que aborda temes tan importants com; la creació d’una estratègia global que integri condicions comercials equitatives i de seguretat fitosanitària, un sistema d’inspecció en origen que garantisca que els productes agrícoles importats de tercers països compleixin amb les nostres normatives sobre sanitat vegetal, clàusules mirall, així com tecnologies que permetin obtenir noves i més resistents varietats”, ha assenyalat Tejedo

A més, durant la seva intervenció, el secretari ha subratllat “la necessitat que el Ministeri activi un mecanisme ràpid i àgil per a la sol·licitud d’autoritzacions excepcionals de productes fitosanitaris” i ha afegit que “no compartim la decisió del Ministeri que s’hagin quedat fora del finançament dos organismes nocius de grandíssim impacte, com són el cotonet de Sud-àfrica, la mosca de la fruita i els trips”

En aquest sentit, Tejedo ha denunciat que el ‘cotonet’, és un dels majors problemes als quals s’enfronta el cultiu del caqui, i que aquesta campanya pot arribar a perdre el 40% del valor de la collita”.

El secretari autonòmic ha assegurat que “els cultius mediterranis estan patint una de les legislacions més restrictives del món i davant la contínua prohibició d’eines de control, l’única opció que ens queda és sol·licitar una autorització excepcional”.

Per a acabar, el secretari autonòmic ha elogiat el treball del personal de l’IVIA “per la seva gran implicació i pels seus importants treballs de recerca en aquesta matèria que suposa un perill real per a la nostra citricultura.” A més, els ha agraït la posada en marxa d’aquesta Jornada que “ha estat tot un èxit, comptant amb una alta participació.”