La cerámica continúa lamentando su crisis pese a ser ya creadora neta de empleo

El sector de la cerámica señala que aún es prematuro «hablar de recuperación», pese a los últimos datos, que muestran un crecimiento del empleo. Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Vicente Nomededeu, en su Asamblea General ordinaria celebrada este miércoles.

La asociación ha presentado la memoria de actividades de 2023, la ejecución del presupuesto y balance de cuentas, y también ha aprovechado para hacer un repaso de los principales indicadores sectoriales, acciones y proyectos en los que está trabajando este año.

Nomdedeu, ha remarcado que hay que tomar «con cautela» los últimos datos estadísticos, pues «el sector sigue inmerso en la crisis de demanda en los mercados como consecuencia de los vaivenes de los últimos años». Según el presidente de la entidad, la crisis energética y «la falta de ayudas de estado en la industria española» les ha obligado a aplicar distintas políticas comerciales que han causado una «pérdida de competitividad» frente a otros competidores europeos, además de incrementar «la brecha» frente a productores extracomunitarios «menos afectados por las oscilaciones de la energía y con regulaciones mucho más laxas».

Por eso, Nomdedeu ha resaltado la importancia de la defensa de la industria europea: “si no somos capaces de garantizar que los mercados europeos sean igual de exigentes para los fabricantes extracomunitarios que para los comunitarios, en el medio plazo muchos de los fabricantes europeos se convertirán en extracomunitarios forzados a una deslocalización a mercados cercanos con menores exigencias regulatorias o medioambientales», ha indicado. Un proceso que traerá el «empobrecimiento» de toda una región que «verá cómo desaparece no solo la actividad industrial cerámica de la provincia, si no la destrucción de todo el entramado económico y social que depende directa o indirectamente del sector”, ha añadido.

Caen las ventas y la factura energética se dispara

En esta línea, según un informe de ASCER, la factura energética para el sector español fabricante de baldosas cerámicas en 2023 fue de 1.031 millones de Euros para una producción de 394 millones de m2, más del doble de lo que se pagaba antes de la pandemia –se ha incrementado un 104% con respecto a 2019.

En cuanto a la demanda, las ventas en 2023 disminuyeron un 14,3% en valor y un 19,7% en volumen. Según las últimas estadísticas oficiales, las exportaciones hasta el mes de abril de este 2024 todavía muestran un signo negativo, con una bajada acumulada del 5% respecto al mismo periodo de 2023. En cambio, el empleo es el único indicador que revela cierto giro de tendencia, pues entre enero y mayo hay 551 empleos nuevos en el sector en la provincia de Castellón.

Por otro lado, el presidente de la asociación ha querido trasladar a los asociados su compromiso para trasladar los objetivos «exigibles y alcanzable» y los plazos «reales» para alcanzarlos, además de subrayar el respeto que tiene el sector al entorno medio ambiental, social y laboral.