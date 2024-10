Empresarios y sociedad civil exigen la aceleración del Corredor Mediterráneo en Pulpí

En un nuevo acto de reivindicación por la culminación de las obras del Corredor Mediterráneo, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil se han reunido hoy en la estación de tren de Pulpí, la primera parada del Corredor en Andalucía, para instar a una mayor rapidez en la construcción del proyecto. El evento fue parte de la campaña #QuieroCorredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), presidida por Vicente Boluda e impulsada por Juan Roig, que ha estado trabajando incansablemente desde 2016 para visibilizar la importancia de esta infraestructura clave para el desarrollo económico del país.

El Corredor Mediterráneo es una infraestructura de ancho internacional que conectará desde la frontera francesa hasta Algeciras, pasando por ciudades estratégicas como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga y, en última instancia, Pulpí y Almería. Se espera que esta doble plataforma no solo reduzca los tiempos de transporte, sino que también favorezca el crecimiento del comercio, el turismo y la competitividad de las empresas de toda la región mediterránea.

Un acuerdo fundamental para el futuro del sur de España

La estación de Pulpí, elegida como punto de encuentro por su futura relevancia como estación intermodal y puerto seco, se ha convertido en un símbolo del progreso y la modernización del sureste español. Sin embargo, aunque las obras en el tramo entre Murcia y Almería avanzan según lo planeado, el tramo Lorca-Pulpí, así como el soterramiento de Lorca, presentan retrasos significativos, lo que preocupa tanto a las autoridades locales como a los empresarios.

En su intervención, Diego Lorente, director y secretario general de AVE, destacó la importancia de continuar presionando para que las obras no se estanquen. «“El movimiento #QuieroCorredor es un ejemplo de que, cuando la sociedad civil se moviliza, las cosas pasan”, ha declarado Lorente antes de concluir que “no decimos que si no hubiera sido por el movimiento QuieroCorredor, la infraestructura no se habría llevado a cabo, pero seguramente hubiera tardado más”.

«El Corredor Mediterráneo está en marcha, pero necesitamos que se avance con mayor rapidez para no perder oportunidades económicas” Diego Lorente, director y secretario general de AVE

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, hizo énfasis en la importancia de Pulpí para la región. En su opinión, este puerto seco será un catalizador para la economía de Almería y es crucial que se continúe insistiendo en el cumplimiento de los plazos. Tanto es así, que las empresas de Almería dependen de que el Corredor Mediterráneo esté operativo en 2026.

El apoyo unánime de la sociedad civil y el empresariado

La relevancia del Corredor Mediterráneo trasciende el ámbito empresarial. Cecilio Peregrín, presidente de la Confederación Empresarial de Almería, destacó el impacto que esta infraestructura tendrá en el tejido empresarial de la región. “Es una infraestructura vital para la dinamización del empresariado almeriense, y pensamos que el futuro de esta provincia y tejido empresarial pasa por la puesta en marcha de este Corredor Mediterráneo”, afirmó Peregrín, quien también instó a la sociedad a continuar movilizándose para exigir la finalización de las obras.

Por su parte, Juan Jódar, presidente de la Confederación de Empresarios de Lorca (CECLOR), subrayó la importancia de este proyecto para la exportación de productos locales hacia el centro de Europa. “Aunque sea una obra muy, muy difícil, la sociedad civil la está apoyando al 100%. Sabemos que es una obra que nos causa una serie de perjuicios, pero que de cara al futuro empresarial es básica para que los productos de nuestras empresas logren llegar al centro de Europa de una manera sostenible, responsable ecológicamente y económicamente rentable”, declaró Jódar.

Próximos pasos: chequeo semestral y el 8º Acto Empresarial

El evento de Pulpí es solo una de las varias paradas del movimiento #QuieroCorredor en su lucha por visibilizar los avances y desafíos de esta infraestructura. La siguiente cita clave será el próximo 24 de octubre en la estación de tren de Barcelona Sants, justo antes del 8º Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, que se celebrará el 28 de noviembre en el Palau de Congressos de Catalunya, y donde se espera la participación de más de 2.000 empresarios y representantes de la sociedad civil.

Durante este acto, se presentará el Segundo Chequeo Semestral de 2024, que brindará una actualización detallada del estado de todos los tramos en construcción. AVE se ha comprometido a realizar estos chequeos de manera bianual para mantener informada a la sociedad y garantizar que el proyecto avance según lo previsto.

No cabe duda de que la presión de empresarios y sociedad civil a través del movimiento #QuieroCorredor es determinante para asegurar que se cumplan los plazos y que esta importante vía de comunicación esté operativa en su totalidad para 2026.