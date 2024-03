El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado a conocer que el túnel pasante de Valencia, que forma parte del Corredor Mediterráneo, se extenderá soterrado hasta Albuixech con el objetivo de evitar el impacto sobre la huerta. Después de remarcar que no exista una manera «de hacerlo de otro modo», ha remarcado que se trata de una decisión de carácter «irreversible» y que es la «más operativa».

A la vez, ha explicado que se separará la tramitación ambiental del tramo Albuixech-Castelló de la Plana de la línea de Alta Velocidad. De esta manera, el Gobierno no solo se propone «acelerar el desdoblamiento de la plataforma y que tenga vida propia», sino también acompasar la operación a «los ritmos que necesita en este momento».

Túnel de Serrería

Otro de los asuntos que ha copado una parte del discurso de Puente ha sido el túnel de Serrería. El titular de Transportes ha expresado su apoyo a esta obra «eminentemente urbanística», si bien ha puesto como condición que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la capital del Túria colaboren para «encontrar una solución de financiación».

Dado que no se trata de un proyecto excesivamente costoso, Puente lo ha calificado de «razonable» y se ha abierto al diálogo tanto con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como con la alcaldesa de Valencia, María José Català. «Si hay acuerdo, no tiene por qué dilatarse mucho», ha destacado antes de asegurar que no perderá «ni un minuto».

Puente ha aprovechado para reiterar el «compromiso» del Gobierno con el Corredor Mediterráneo y para subrayar que las obras se están desarrollando a una «velocidad de crucero», si bien ha evitado concretar plazos de finalización.