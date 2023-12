Los empresarios aragoneses se suman al corredor de Ayuso y Mazón

Los máximos representantes de los empresarios de la Comunidad Valenciana y Aragón planean formar una alianza estratégica para potenciar la conexión ferroviaria que uniría el norte de España con Valencia a través de Zaragoza y Teruel. Esta unión que pronto se presentará en público coincide con otra conjunción de intereses, la del ‘president’ valenciano y su homóloga madrileña, Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso, que este martes mostraron su sintonía en esta misma idea, que potenciaría al puerto valenciano en detrimento del de Barcelona, competidor directo.

En el marco de una jornada de oportunidades de inversión y sinergias entre Valencia y Teruel celebrada ayer en Valencia, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, recordó que los empresarios valencianos lleva años trabajando en que se desarrolle la conexión ferroviaria Sagunto-Teruel, sobre la que “ha estado muchos años paralizando la inversión el Gobierno central”. “Nos decían que no había inversión porque no había tráfico de mercancías y nosotros les decíamos que no había tráfico de mercancías porque no había inversión y eso lo hemos demostrado”, reivindicó.

“Conectar el eje norte con el eje este del país beneficia a todos. Teruel es un eje estratégico para los valencianos”, afirmó en este sentido el representante de los empresarios valencianos.

Sin embargo, lamentó que, pese a que “esta línea se ha modernizado”, no es suficiente: “Nos sentimos españoles de segunda división porque no podemos tener unas conexiones inferiores a las de otras comunidades. Lo que queremos es la misma conexión que tenemos con Madrid o que tendremos próximamente con Cataluña. Queremos la misma competitividad”.

Una alianza estratégica para “ganar”

Por otro lado, puso de relieve que Madrid supone el 25% del tráfico del puerto de Valencia para, a continuación, resaltar la constitución de una nueva alianza estratégica: “Queremos mejorar la conectividad con Aragón para mejorar la competitividad. Estamos trabajando con las patronales para hacer un eje con Aragón y la Comunidad Valenciana como líderes para potenciar el Corredor Cantábrico Mediterráneo. Tenemos que ganar. Sin que pierda nadie. Pero vamos a hacer un eje que defienda estos intereses”.

Estas distintas posibilidades abren la puerta a que uno de los principales puertos de España, entre los que se encuentran Valencia, Barcelona y Algeciras, se posicione como claro líder si logra estas grandes evoluciones en infraestructuras y conectividad. En este sentido, Navarro defendió: “Lo que queremos es que la misma conexión que tienen Zaragoza y Barcelona la tengamos con Zaragoza-Valencia. Y a partir de ahí, en términos competitivos de igualdad, quien lo haga mejor gana”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, quien aseguró que ambas regiones tienen «un nexo de unión muy importante», por lo que deben «trabajar por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, tan necesario para vertebrar España». «Necesitamos un compromiso de que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo va a ser una realidad. Sería una buena opción y estamos deseosos de que las mercancías del norte de España pasen por Teruel y acaben en el puerto de Valencia», zanjó.

Intereses compartidos

En este acto se unieron importantes representantes de las organizaciones empresariales valenciana y aragonesa, como es el caso de, además de los mencionados Salvador Navarro y Juan Ciércoles, el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste; el consejero de Medioambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán. Además, la presidenta de EDEM y miembro del Consejo de Administración de Mercadona, Hortensia Roig, asistió a la clausura del acto.

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, también afirmó que van a continuar “luchando” por el Corredor Cantábrico Mediterráneo: “Nosotros tenemos una ubicación privilegiada y Levante tiene el mar, y creo que es un complemento ideal para que podamos tener un flujo de mercancías por este corredor que nos venga bien a todos”. Por su parte, el consejero de Medioambiente y Turismo de Aragón, Manuel Blasco, destacó la gran cantidad de superficies industriales que hay en la provincia de Teruel para “albergar aquellas industrias valencianas que tengan intereses en invertir en Teruel, en Aragón”.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también incidió en la importancia del Corredor Cantábrico Mediterráneo y en los puntos de unión de la provincia de Valencia con la de Teruel, mientras que el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, puso en valor la importancia del FITE y de la implicación de las administraciones públicas en el apoyo a los proyectos turolenses.