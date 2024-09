El Govern destina més de 14,6 milions d’euros per a modernitzar la FP en la Comunitat Valenciana

El Consell de Ministres ha aprovat una nova inversió destinada a consolidar l’I Pla de Modernització de la Formació Professional (FP). Dels 130 milions d’euros totals, la Comunitat Valenciana rebrà més de 14,6 milions d’euros, que es destinaran a la creació de noves places, places bilingües i aules de tecnologia aplicada (ATECA), amb l’objectiu d’impulsar la formació i qualificació dels professionals a la regió.

La Comunitat Valenciana es beneficiarà d’una partida de 5.512.500 euros per a la creació de 2.940 noves places de FP, reforçant així l’oferta educativa en aquest àmbit i contribuint a la formació dels futurs professionals. A més, s’ha assignat una inversió de 6.480.000 euros per a la creació de 2.400 places bilingües, permetent als estudiants millorar la seua competència lingüística i professional en un entorn globalitzat.

Dins d’aquest esforç de modernització, es destinaran 2.640.000 euros per a la creació de 48 noves aules de tecnologia aplicada (aules ATECA) en la Comunitat Valenciana. Aquestes aules estan dissenyades per a fomentar l’aprenentatge pràctic mitjançant l’ús de tecnologies avançades, com la robòtica i la realitat augmentada, en l’entorn educatiu de la FP.

Impacte en l’FP en la Comunitat Valenciana

Amb aquesta nova inversió, la Comunitat Valenciana reforça el seu compromís amb la transformació i modernització de la FP, alineada amb els objectius del Pla de Modernització Nacional. Aquesta mesura no sols busca incrementar la quantitat de places disponibles, sinó també millorar la qualitat de l’ensenyament a través de la implementació de tecnologies innovadores que preparen millor als estudiants per al mercat laboral actual.

En els últims quatre anys, el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports ha destinat més de 5.367 milions d’euros a la modernització del sistema educatiu en tot el país, dels quals una part significativa ha beneficiat a la Comunitat Valenciana.

Aquest esforç per consolidar l’oferta educativa i millorar la infraestructura tecnològica cerca respondre a les demandes del mercat laboral i garantir que els joves compten amb una formació competitiva i de qualitat.