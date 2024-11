Los ERTE por la DANA tendrán obligación de mantener el empleo y no consumirán paro

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno va a desplegar un «escudo social residenciado en la Comunitat Valenciana» que incluye ERTE de fuerza mayor que incluirán la obligación de que las empresas mantengan el empleo de los trabajadores, no consumirán paro y no tendrán periodo de carencia.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda, trasladada a Valencia para mantener la reunión correspondiente a asuntos de trabajo con los agentes sociales valencianos y el conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, en representación del Gobierno de Carlos Mazón.

Díaz ha reivindicado que «desde el primer minuto de la pandemia estamos trabajando para avanzar y nos ponemos al servicio del pueblo valenciano» y también la «auténtica colaboración» del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Generalitat. Además, ha querido lanzar un mensaje de «unidad» entre las administraciones.

«Estamos unidos para salvar empresas, puestos de trabajo y a las personas autónomas, por vocación propia y con un mandato constitucional», ha dicho, para añadir su «satisfacción» porque la cooperación con los agentes sociales y la Generalitat «es completa y clave».

La vicepresidenta segunda ha asegurado que el Gobierno de España está trabajando en «un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la Comunitat Valenciana». «Para salvar todo el tejido productivo valenciano y todos los puestos de trabajo afectados, directos e indirectos y todas las personas autónomas», ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que los ERTE de fuerza mayor «ya están disponsibles para todo el mundo» y ha lanzado un «mensaje de tranquilidad a los trabajadores»: «Nadie va a perder derechos, salarios y cotizaciones. Los mecanismos y recursos del Estado están a disposición de las empresas y el Servicio Público Estatal de Empleo tienen la prioridad de gestionar esta crisis, es decir, tramitar todo los que sea necesario para ayudar lo más rápido posible».

La ministra de Trabajo ha asegurado que todas las normas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros «van a tener efectos jurídicos desde el día de la catástrofe».



También ha indicado que «las personas deben ausentarse de su puesto de trabajo si hay algún riesgo para su vida». «Si tienen una causa motivada pueden ausentarse de su puesto de trabajo, incluso para la gestión del duelo. Se pueden ausentar si han perdido los vehículos, los enseres, y también para el cuidado de todos los vínculos afectivos que tengamos y, si no se respeta, la Inspección de Trabajo actuará», ha apuntado.

Las condiciones de los ERTE

El «escudo social», ha continuado, está a disposición de todas las empresas y trabajadores, será sin periodo de carencia, no consumirá desempleo, contendrá una obligación de mantenimiento del empleo, no se podrán realizar horas extraordinarias en la empresa mientras dure el expediente y no puede haber externalizaciones ni nuevas contrataciones.

También ha anunciado que se va a restablecer el Plan Me Cuida, que ya se puso en marcha con motivo de la pandemia, y que consiste en poder flexibilizar la jornada laboral para ejercer las tareas de cuidado, por circunstancias excepcionales, de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de la persona trabajadora.

También ha afirmado que «los empresarios van a tener el mismo mecanismo de protección social que tuvieron en pandemia, en cuanto a cotizaciones sociales».

«Todo el Gobierno de España se pone al servicio de la Generalitat y del pueblo valenciano. Vamos a seguir trabajando para mejorar todas las medidas que sean necesarias. El objetivo del Gobierno de España es que no caiga ninguna empresa ni ningún trabajador. Tenemos los recursos para que no se despida a nadie. Y, a las empresas, estamos a su disposición», ha concluido.

Por su parte, el conseller de Educación, Universidades y Empleo ha destacado la puesta en marcha de los ERTE por fuerza mayor porque «hacerlos de oficio es imposible». «Vamos a establecer personal de Labora y de Trabajo en todos los ayuntamientos afectados para que hagan las solicitudes», ha explicado.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha reclamado que el Gobierno de España «implemente ya un decreto ley no solo para el ámbito laboral, sino también para el financiero y para todas las problemáticas que tenemos en estos momentos».

«Necesitamos que los autónomos, empresarios y trabajadores se sientan protegidos. Pedimos agilidad y sensibilidad», ha dicho.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha pedido «agilidad para las prestaciones por desempleo y también para cuestiones sociales». Asimismo, ha explicado que ha solicitado al Gobierno de Mazón «una cobertura al mismo nivel que en pandemia» y cubrir a los trabajadores «el 100% del salario porque el SEPE cubre el 70%».

«Las familias tienen que comer todos los días. También tiene que haber moratorias en hipotecas y demás pagos. Y agilidad en la tramitación de todas las gestiones», ha zanjado.

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha apuntado como prioritario «garantizar las rentas de los trabajadores y recuperar lo antes posible la actividad de las empresas». También ha reclamado «mecanismos para evitar el fraude» y que este mes de noviembre «se tienen que abonar ya las prestaciones por desempleo y las de cese de actividad de los autónomos».

«Hemos oído demasiadas veces en los últimos años que sobraba grasa en la administración y lo que estamos viendo es que falta músculo», ha concluido Sáez.