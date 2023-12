Mazón reclama a Sánchez un fondo de 1.500 millones: «No tiene intención de reformar la financiación»

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de un fondo transitorio de nivelación que permita a la Comunitat Valenciana recibir ya en 2024 los mismos recursos que la media del conjunto de comunidades de régimen común para “seguir garantizando los servicios fundamentales a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

Merino ha defendido que la aprobación de este fondo es una “prioridad” tras la “decepción” que supuso comprobar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado día 11 de diciembre que el Gobierno “parece que no tiene intención de abordar la reforma del sistema”.

La consellera de Hacienda se ha pronunciado en estos términos tras la reunión de la Comisión de Expertos para la reforma del modelo de financiación, reunida este jueves ante la necesidad de reactivar la negociación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para aprobar una nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El objetivo del encuentro ha sido precisamente adaptar al escenario actual algunos de los cálculos que contiene la propuesta de reforma que la Comisión de Expertos formuló en 2017. “Queremos ser rigurosos con los números y con los datos técnicos y refrescaremos todas las cifras referentes tanto al sistema de financiación como a ese fondo de nivelación”, ha explicado la consellera de Hacienda.

“Reformar el sistema de financiación es complejo y lo fácil es no enfrentarse a esa reforma”, ha lamentado Merino, quien ha recordado que, por el contrario, aprobar un fondo de nivelación “es sencillo”. “Se trata de tomar la decisión y de querer hacerlo y por eso lo voy a pedir donde haga falta, como haga falta y ante quien haga falta”, ha insistido.

«Dejación de funciones» de la ministra Montero

Merino ha reiterado la «urgente necesidad» de renovar el actual modelo de financiación –aprobado en 2009 y que en 2024 cumplirá diez años caducado– para garantizar tanto la suficiencia financiera de la Comunitat Valenciana, un objetivo “de interés general, que transciende las siglas políticas”, como la equidad entre los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y los del resto del Estado.

Ruth Merino también ha expuesto que, frente a la «dejación de funciones» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para asumir su responsabilidad, tener “altura de miras” e impulsar la reforma del modelo de financiación, “ya no caben más demoras ni más aplazamientos”.

“Tenemos muy claro que nosotros sí que vamos a hacer nuestro trabajo y este Gobierno va a ser totalmente claro, reivindicativo y contundente en sus reivindicaciones. Sin tibiezas para exigir lo que es justo para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y que durante tantos años se nos ha negado. Por eso nosotros vamos a llevar nuestro trabajo hecho”, ha subrayado la responsable de Hacienda.

En este sentido, Merino ha recordado que más de dos años después de haber puesto sobre la mesa una primera propuesta de reforma, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa sin avanzar en el diseño de un nuevo sistema, como demuestra el hecho de que «esta cuestión ni siquiera fuera incluida en el orden del día de la primera reunión del CPFF convocada esta legislatura».

Comisión mixta Corts – Consell

En la reunión con la Comisión de Expertos, la consellera Ruth Merino también ha anunciado que ya se ha puesto en marcha el proceso para convocar próximamente a la Comisión mixta Corts – Consell para informar sobre las acciones del Consell en la reforma de la financiación.

Tras la convocatoria del CPFF en el que se aprobaron los objetivos de estabilidad para 2024, el Ministerio de Hacienda debe ahora convocar un nuevo CPFF para aprobar los objetivos de déficit de las CC.AA.

Unidad en el diagnóstico

Por su parte, Francisco Pérez, en representación de la Comisión de Expertos, ha destacado que la reunión ha servido para comprobar el interés que continúa existiendo tanto por parte del Consell como de los expertos por seguir colaborando en una tarea relevante para el interés de la Comunitat Valenciana.

El director del IVIE ha destacado además que la coincidencia de las fuerzas políticas y de la sociedad valenciana en la valoración de la situación de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista de la financiación le ha valido a la Comunitat Valenciana el reconocimiento exterior de que tiene “muchas razones” para pedir que cambie su situación.

El PSOE insta a Mazón a «anteponer los intereses de la Comunitat a los del PP»

Por su parte, el PSPV-PSOE ha instado al Consell de Carlos Mazón a «escuchar a los expertos y seguir sus recomendaciones para defender un modelo de financiación justo»: «Deben anteponer los intereses de la Comunitat Valenciana a los del PP para reclamar una nueva financiación y la justa condonación de la deuda».

Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Toni Gaspar, quien ha agregado: “Se ha abierto en el Gobierno de España una ventana de oportunidad para dar solución a este lastre que lamentablemente ha marginado a nuestra comunidad demasiado tiempo”.

Gaspar ha lamentado que “se dé la sensación que a estas alturas el Ejecutivo de Mazón va a remolque a la hora de presentar una propuesta” y ha apuntado: “Esperemos que esa falta de propuesta no sea por estar más pendiente de las reacciones de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP y que no tienen nuestras mismas necesidades, ni por sus socios de ultraderecha en la Comunitat Valenciana, que ya han dicho que no van a ayudar”.