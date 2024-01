Mazón defiende su alianza con Page, Moreno y Miras: «No es una jugada política de corto alcance»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido su alianza por la reforma de la financiación autonómica, escenificada este miércoles en una ‘minicumbre’ en Fitur, con los presidentes de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page; de Andalucía, Juanma Moreno; y Murcia, Fernando López Miras: «Que nos estemos coordinando, no en una jugada política de corto alcance, sino en la equidad sanitaria y de los servicios sociales en España me parece lo suficientemente importante como para que unamos todas las fuerzas posibles».

El ‘president’ valenciano se ha pronunciado en estos términos en la segunda jornada en la feria internacional del turismo celebrada en Madrid, donde este miércoles tuvo lugar esta ‘minicumbre’ entre tres presidentes del PP y uno del PSOE, después de conocerse el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que fija una infrafinanciación anual para Andalucía de 1.409 millones; para Comunidad Valenciana de 1.148; para la Región de Murcia de 405; y para Castilla-La Mancha, de 315 millones.

Los cuatro, según explicó Moreno, coincidieron en la charla en la urgente necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica con consenso, pero antes reclaman que el Gobierno salde la deuda anual, que llegaría a los 3.277 millones.

Además, durante este encuentro en Fitur, García-Page comentó a sus homólogos autonómicos, todos ellos del PP, que cree que el PSOE está “a punto prácticamente” de extraditarle y que la tensión interna en el partido se resuelve “echando a todo dios que se le opone”.

Estas manifestaciones, junto a otras declaraciones que el presidente castellanomanchego realizó ante los medios de comunicación, en los que apuntó que la gestión de la amnistía sitúa al PSOE «en el extrarradio de la Constitución», han creado un conflicto interno en el PSOE. De hecho, este jueves, varios ministros socialistas y otros dirigentes del partido han censurado las críticas de García-Page, aunque han señalado que no se contempla abrirle un expediente.

Mazón, por su parte, ha denunciado: «Somos casi 17 millones de españoles mal financiados durante demasiado tiempo. Es una suma suficientemente considerable, representada por cuatro gobiernos autonómicos que ya se han cansado de esperar. La reforma del sistema de financiación no es una batalla de egos entre presidentes de comunidades autónomas, no es el morbo de la política que sube o baja. Son los recursos que merecemos y que no nos llegan para la sanidad pública, para los servicios sociales públicos… Nada menos que eso».

Una «factura» para el Gobierno de Pedro Sánchez

«Así que qué menos que exijamos que se ajuste el modelo que va a acabar y que tenemos una factura que presentar. Estas cuatro comunidades estamos por debajo de la media y lo vamos a hacer», ha reclamado el presidente valenciano, que ha aseverado que los cuatro presidentes lo tienen «muy claro» porque «lo primero son los derechos de entre 16 y 17 millones de españoles». «Como si fuera una broma. No, nos lo vamos a tomar muy en serio», ha insistido.

«Ya está bien de hablar de nuevas medidas de financiación sin ajustar y sin equilibrar y compensar todos estos años en los que hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo. Antes de hablar de lo siguiente, lo que hay que hacer es la factura que se tiene con los que estamos muy por debajo de la media», ha censurado Mazón.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha insistido en que «esto no va de Page, ni de Moreno, ni de Miras, ni de Mazón«, sino que «va de millones de españoles que no están teniendo suficientes recursos para su salud». «Y con esto poca broma, porque ya ha habido demasiada durante demasiado tiempo», ha zanjado.