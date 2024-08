El Ministeri d’Habitatge accepta les ampliacions de termini per acabar 11 projectes del Pirep

La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha anunciat durant una visita a un projecte beneficiari d’aquesta ampliació en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) que el Ministeri ha acceptat onze ampliacions de termini per restaurar patrimoni públic de la Comunitat Valenciana mitjançant el programa Pirep. Concretament, huit projectes es troben a la província de València, dues a Alacant i un en la de Castelló.

En aquesta sessió del Senat, Isabel Rodríguez va recordar la importància que les actuacions del Pirep no s’alentiren per a complir amb el termini compromés amb Europa. Un programa d’inversions que compta amb un pressupost total de 1.080 M€ per a rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i per a tota mena d’edificis d’ús públic.

El 55,5% (600 M€) està destinat a les Entitats Locals, a través d’una concurrència competitiva, i el 44,5% (480 M€) és per a les CCAA, Ceuta i Melilla, mitjançant transferències de fons.

Més de 58 milions per a la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, en concret, el Programa Pirep Local destina 58.781.129 € del Pla de Recuperació per a un total de 57 projectes, amb els quals es rehabilitarà una superfície de 84.181,25 m² d’edificis públics.

La ministra, en la seua intervenció, ha posat el focus en la importància dels fons de recuperació, que el president del Govern “va aconseguir en el pitjor de la pandèmia” i que han portat “l’actual moment de creixement, de recuperació econòmica i de futur per a Espanya”.

Rodríguez ha posat en valor que el Ministeri estima que s’han creat 18.000 ocupacions directes en un sector que per a la titular d’Habitatge i Agenda Urbana “és molt important per a donar resposta a eixe gran compromís que tenim amb l’habitatge a Espanya com és el sector de la construcció”.

Objectius del Pirep

El programa té com a objectiu la rehabilitació d’edificis d’ús i titularitat públics des d’una visió integral de la rehabilitació i per a tota mena d’edificis públics i se sustenta en una sèrie de reformes, com són la implementació de l’Agenda Urbana, l’estratègia de rehabilitació a llarg termini del parc edificat (Eresee), i la Llei de Qualitat de l’Arquitectura.

La Comissió Europea ha fixat com a requisit indispensable per als programes de rehabilitació que s’assegure una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable. L’aposta ambiciosa d’aquest Programa és aconseguir, a més, que les actuacions tinguen un caràcter integral i siguen exemplaritzants des del punt de vista de la qualitat arquitectònica.

L’objectiu és realçar el paper exemplaritzant que ha d’exercir l’administració pública, tant en el compliment d’obligació de renovació energètica del parc públic edificat com en la qualitat de les actuacions que es duguen a termeamb el finançament que ofereix el PRTR. El seu objectiu més ambiciós és la renovació del parc d’edificis públics fins a aconseguir un parc d’edificis de qualitat, d’alta eficiència energètica i descarbonitzat, per a 2050, en línia amb els objectius que persegueix Europa en la lluita contra el canvi climàtic.