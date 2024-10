Suma assessora a 110 ajuntaments amb estudis personalitzats per la nova taxa de residus

Suma Gestió Tributària ha realitzat en els últims sis mesos estudis personalitzats per a 110 ajuntaments de la província proporcionant orientació legal i econòmica sobre la nova taxa de recollida de residus sòlids urbans que entrarà en vigor l’1 de gener de 2025 a conseqüència de la ‘Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular’.

Davant la necessitat de modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus sòlids urbans en cada municipi per a avançar, tal com estableix la nova norma, cap a un rebut que contemple la generació de residus a nivell individual, l’organisme tributari de la Diputació d’Alacant s’ha bolcat amb els ajuntaments per a assessorar-los i col·laborar en la cerca d’una solució factible davant l’impacte que la nova taxa tindrà en el rebut que han d’afrontar els ciutadans.

En aquest sentit, i després d’un diagnòstic preliminar a nivell provincial, Suma va presentar una solució transversal en una jornada, a la qual van assistir prop de 200 responsables polítics i tècnics. Per a això, va prendre en consideració aportacions tècniques com les de l’Ajuntament de Madrid, l’ordenança marc i un model de càlcul basat en criteris de capacitat econòmica i el padró d’habitants per a analitzar diferents factors ateses les especificitats de cada municipi.

Un treball conjunt

“Aquest treball conjunt entre Suma i els ajuntaments ha sigut fonamental donada la tremenda heterogeneïtat existent a la província”, ha indicat el director de l’organisme, José Antonio Belso, qui ha recordat que en la passada legislatura la cobertura de la taxa sobre el cost econòmic del servei a penes suposava el 40% de mitjana i les bonificacions o requisits per a obtindre-les diferien notablement. “Alguns consistoris van anticipar algunes mesures per a acostar la taxa al cost, mentre que uns altres van romandre a l’espera davant la falta d’orientacions clares”, ha explicat Belso.

En eixe context, el paper de l’organisme tributari de la Diputació ha sigut essencial per a orientar als ajuntaments en aspectes clau com les bonificacions o la recaptació.

En aquest sentit, els estudis econòmics personalitzats que ha realitzat Suma per a cada ajuntament analitzen aquestes qüestions, ja que la implantació de la norma suposarà increments substancials en les quotes liquidables, atés que l’obligació de sufragar el total del servei mitjançant la nova taxa de residus sòlids urbans impedeix als consistoris contindre el seu impacte mitjançant ingressos d’altres fonts, la qual cosa pot suposar que el rebut es triplique en alguns casos.

“Els ajuntaments hauran d’assumir importants canvis per a gestionar l’entrada en vigor d’aquesta nova norma, mentre que els ciutadans hauran de fer un important esforç econòmica per a afrontar les pujades”, ha advertit Belso, qui ha destacat que Suma “es bolcarà, com ja l’està fent amb consistoris per a afrontar la nova situació i mantindrà tota una bateria de facilitats de pagament perquè els contribuents puguen assumir, quan arribe el moment, les seues obligacions tributàries”.

Així mateix, ha avançat que s’està avaluant incorporar noves alternatives que incorporen fins i tot major flexibilitat a l’hora d’enfrontar les obligacions tributàries.