La Diputació de València insta el Govern que permeta a cada municipi aplicar la taxa de residus com considere

La Diputació de València instarà el Govern d’Espanya que permeta als municipis aplicar la nova taxa de residus com consideren oportú, amb l’objectiu de “no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania”. És la principal proposta de la moció presentada pel grup Ens Uneix en el ple de setembre per a minimitzar els efectes de l’aplicació de la taxa, que ha tirat avant junt amb la moció de Vox que reclama l’assessorament als ajuntaments per a facilitar l’aplicació del tribut.

Enguix ha lamentat que el Govern “haja sigut incapaç de recórrer una llei europea amb la qual no estem d’acord”, i assegura que el municipalisme “està unit contra esta nova taxa que pretén incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, i que en molts casos duplicarà, triplicarà i fins pot quadruplicar els rebuts que actualment s’estan pagant”.

La repercussió de la nova taxa

La diputada és conscient que la taxa no pot ser progressiva i que l’única cosa bonificable és el tractament dels residus, per això considera “injust que no es permeta als municipis que disposen de recursos reduir eixe impacte, com succeïx fins ara”.

El text aprovat per la Diputació qüestiona el tribut estatal que ha de finançar el servici de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, repercutint el cent per cent del cost als veïns. Els ajuntaments que no apliquen esta taxa hauran de fer-ho de manera obligatòria. “El problema del nou tribut és que afectarà especialment els municipis xicotets i mitjans, que són la majoria i que poden veure’s afectats per pujades desproporcionades per als seus veïns”, afig Enguix.

La nova taxa, que té el seu origen en una directiva marc europea i que perseguix el pagament per generació en un futur, va ser anunciada al maig per l’Executiu central i haurà d’estar aplicada en tots els ens locals abans d’abril de 2025. En este sentit, els consistoris més grans treballen en mesures que servisquen per a suavitzar l’aplicació de la taxa de residus estatal i evitar així que s’incremente la pressió fiscal en els seus municipis.

Assessorar els municipis

La segona de les propostes aprovades en el ple de la Diputació en relació amb els residus, presentada pel grup Vox, se centra en demanar “assessorament a les poblacions perquè els ajuntaments estiguen preparats en el moment en què entre en vigor la taxa, amb criteris equitatius d’aplicació que servisquen per a evitar possibles sancions d’altres administracions”. El portaveu del grup, Sergio Pastor, creu que “les polítiques del Govern han fallat i ara és tard per a reclamar que retire la taxa”.

Des de l’oposició, el diputat de Compromís, Josep Antoni Riera, ha assegurat que la Generalitat i la Diputació “tenen mecanismes per a ajudar als municipis, especialment amb la implantació dels plans locals de residus”, i lamenta que “s’ometa el problema real de la gestió de residus, amb els seus fracassos i els seus reptes”.

Per part seua, el diputat socialista, Jordi Mayor, ha manifestat que la llei “perseguix que un dia hi haja zero residus i contempla que els usuaris més vulnerables puguen tindre bonificacions”.

“Com es pot fer progressiva una taxa que no es pot quantificar?”, s’ha preguntat la també vicepresidente de la Diputació, qui ha insistit que les bonificacions “no són possibles en el servici en general sinó en el tractament”. En la mateixa línia s’ha expressat Sergio Pastor, per a qui aconseguir l’objectiu de zero residus “és una cosa utòpica en la societat en què vivim”. Finalitzat el debat conjunt de les propostes, les dos han sigut aprovades amb els vots del Partit Popular, Ens Uneix i Vox.