El CEO de Cerámicas Saloni y Keraben advierte de «una fuerte caída de la demanda sin fecha de recuperación»

La última luz roja que quedaba por encender en la cerámica ha sido activada por el CEO del Grupo Victoria, multinacional que en España adquirió dos de las marcas con mayor solera de los azulejos españoles: Cerámicas Saloni y Keraben. «Cerramos una planta porque hay una fuerte caída de la demanda sin fecha de recuperación», afirma José Luis Lanuza, histórico dirigente de Keraben y máximo responsable de Grupo Victoria en España.

Tal y como figura en una comunicación del CEO de Victoria España al que ha tenido acceso Economía Digital, el escenario que se dibuja para el sector cerámico está lleno de dificultades. El punto de partida es un precio del gas disparado por la guerra de Ucrania que ha elevado los costes de manera dramática a todo el sector. Por la parte de los costes, el pronóstico es negativo. Lanuza habla de “segura subida de nuestros costes industriales”.

Además de los costes, los problemas se alargan a los ingresos. El CEO de Victoria España advierte de una “fuerte contracción de la demanda”. Ante esta situación va a llevar a cabo una restructuración de la compañía. “Cerramos una planta porque hay una fuerte caída de la demanda sin fecha de recuperación. Esto lo saben y lo sufren todos nuestros competidores y todos nuestros clientes”, asegura Lanuza.

E incide en esta última idea. Dentro del contexto de Castellón, donde han florecido en las últimas décadas compañías que se han convertido en actores relevantes del comercio mundial de azulejos dentro de un cluster muy concentrado en el que todos los competidores tienen potentes relaciones personales entre ellos, Lanuza se centra en desactivar rumores.

«Por si alguien, externo o interno, os viene con el “cuento”…. No vamos a eliminar la marca Saloni» José Luis Lanuza, CEO de grupo Victoria España

“El hecho de que cerremos nuestra factoría de San Juan de Moró no influye, de ninguna manera, ni positiva ni negativa, en nuestra estrategia de marcas y, en concreto, no influye en la estrategia para nuestra marca Saloni que ha sido, es y será, una pieza clave de grupo. Los planes para el desarrollo de Saloni siguen adelante, invariables. Por si alguien, externo o interno, os viene con el “cuento”…. No vamos a eliminar la marca Saloni sino que vamos a seguir potenciando su desarrollo futuro ya que es un elemento clave de nuestra estrategia a medio y largo plazo”, apunta Lanuza.

Por si quedaban dudas, el CEO de Victoria España insiste: “Tampoco es verdad que vayamos a cerrar la ‘planta de Saloni’. Hemos cerrado una de las plantas del grupo, que es muy diferente. Hace ya años que las plantas del Grupo no son ni de Keraben, ni de Saloni ni de Ibero… son plantas del Grupo y fabrican para todo el Grupo”.

Confirmación del ERE

Como desveló este periódico el 24 de diciembre, la comunicación de Lanuza confirma la medida más drástica que ha tomado la compañía, que ha sido el despido de casi 200 trabajadores. Antes de Navidad, la cifra que se manejaba era de dos centenares de despedidos y finalmente han sido 198, que se desglosan en 108 despidos en la fábrica de San Juan de Moró a los que se suman 70 puestos de trabajo en el área de Supply Chain del Grupo (Logistica, almacenes y muestras) y otros 20 puestos en el resto de las áreas corporativas y comerciales.

Además se han recolocado a casi 50 personas de la compañía con el objetivo, según Lanuza, de “minimizar el impacto en el empleo mediante la movilidad del personal entre centros de trabajo. También vamos a proteger a los grupos de más difícil empleabilidad; por este motivo, vamos a hacer todo lo posible para que los mayores de 50 años afectados por despidos sean el menor número posible”.

El máximo responsable de la compañía asegura que las reducciones de plantilla “son estrictamente necesarias en este momento” y advierte sobre estas medidas “que, si no las tomo, la empresa se encontraría es una posición débil para acometer el futuro, tanto a corto como a medio plazo”.