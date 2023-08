La falta de presupuesto deja a 135 pymes valencianas sin subvención pese a tenerla concedida

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo anunció ayer la concesión de 44,39 millones de euros en subvenciones a pymes por proyectos de innovación y dejó a 135 sin dinero público por falta de disponibilidad presupuestaria. La convocatoria de ayudas que impulsó el gobierno del Botànic el diciembre pasado fue concedida finalmente a 651 empresas mientras que otras 135 pymes tienen derecho a la subvención pero aparecen en el anexo de «Lista de reserva de solicitudes aprobadas y desestimadas por insuficiencia de crédito presupuestario».

Las bases del concurso, como ya contó este periódico, indican que hay un importe global máximo de 44.399.600 euros y que «se podrá incrementar en una cuantía adicional máxima que se fija en 20 millones de euros, sin necesidad de una nueva convocatoria». Para ello, hace falta dos cosas: voluntad política y crédito presupuestario. La primera depende totalmente del PP. La segunda no es dicotómica y es más compleja. Depende fundamentalmente del estado de las cuentas que dejó el gobierno de Ximo Puig y del ajuste presupuestario que pueda realizarse por parte del equipo de Mazón.

La condición que sí se cumple es el encaje legal. Los números habilitan la operación. Las bases permiten ampliar el presupuesto hasta en 20 millones adicionales y las solicitudes que se han quedado fuera del reparto pese a cumplir con los requisitos de la convocatoria demandan 8.611.347,63 euros. De media, los importes solicitados por pyme son de 63.787,76 euros. Hay quien tiene concedidos 200.000 euros, como es el caso de She Elevators, Trefilerías del Mediterráneo y Regicarp mientras que la ayuda más baja que se ha quedado fuera del reparto son los 7.295,93 euros que le corresponden a Mecanymold.

Entre las cantidades más altas de la lista de empresas que no recibirán la subvención por falta de crédito está Silicon Valen, empresa cuyo objetivo es fabricar placas fotovoltaicas en España para desligarse de la dependencia china en el pujante mercado de las energías renovables.

Precisamente ayer, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, apuntó tras reunirse con los sindicatos CSIF-CV, USO CV y Sindicato Independiente CV su objetivo de dar «una gran paso» en la soberanía energética mientras remarcó que durante los años del Botànic ha sido la Comunidad Valenciana la que menos ha avanzando en energías renovables.

Tal y como contó este periódico hace un año, la empresa capitaneada por Marcos Lacruz, que es el presidente de Avaesen, recibió en 2022 una subvención de 362.215,92 euros mientras que en esta convocatoria su solicitud para percibir 192.710 euros se ha quedado en la bolsa de propuestas que cumplen los requisitos pero no percibirán la ayuda por falta de crédito presupuestario.

«Estamos contentos con que se haya aprobado la solicitud y estamos a la espera de la ampliación de prespuesto, que nos han dicho que podría ser», explica Marcos Lacruz, que incide en que la fabricación de placas fotovoltaicas es «una industria que no existe en Europa y que cualquier apoyo que se reciba será bienvenido».

Leer más: Mazón revisará las subvenciones a empresas congeladas por Puig

Según explica la consellería, la resolución de las ayudas incluye la lista de reserva con aquellas solicitudes que no han obtenido subvención por insuficiencia de crédito presupuestario y apuntan: «Si se produce un aumento sobrevenido del presupuesto disponible, hasta el 13 de octubre se podrá dictar una resolución de concesión adicional a las empresas que constan en esa lista, según el orden de priorización establecido y la nueva disponibilidad presupuestaria».

Este no afectaría a las empresas que no han conseguido la subvención por no haber superado en la evaluación alguno/s de los umbrales mínimos y/o no alcanzar la puntuación mínima exigida. En esta lista se encuentran empresas históricas como José Picó SA (fundada en 1945), actualmente Picó Plywood y antes (cuando presidía la feria del mueble) conocida como Muebles Picó. Tampoco ha recibido subvención por el mismo motivo otra firma histórica del sector del juguete como es el caso de Moltó, famosa por sus motos y cocinas para niños que han marcado infancias desde 1955.

El sector del plastico, el que más ayudas percibe

Según explica la conselleria dirigida por Nuria Montes, del total de 651 empresas que tiene adjudicados los 44,3 millones de euros, el 17% de las ayudas corresponden al sector del plástico; 14% al sector metal-mecánico; igualmente 14% al sector textil; 9% a envases y embalajes; 9% a madera, mueble y aparatos de iluminación; 9% papel y las artes gráficas; 8%, al químico; 7%, al sector cerámico, vidrio y materiales de construcción, y un 7%, al cuero y calzado.

Por provincias, el 46% de las empresas beneficiadas están en Valencia, el 45% en Alicante y el 9% están en la provincia de Castellón. La Conselleria de Innovación, Industria, Turismo y Comercio destaca que las ayudas afectan a los siguientes sectores: sector de la automoción, sector espacial y sector de la aeronáutica; sectores de la biotecnología, la producción audiovisual, la producción de videojuegos, de animación y de realidad aumentada y virtual; sectores de la cerámica, del vidrio y de los materiales de construcción no metálicos; industria del cuero y del calzado; sector de la fabricación de envases y embalajes; sectores del juguete, artículos de deporte y otras industrias manufactureras; sectores de fabricación de madera, muebles y aparatos de iluminación; sectores del mármol, la piedra natural y los áridos; sector metal-mecánico; sectores del papel y las artes gráficas; sector del plástico; industria química; sector textil y sector de la valorización de materiales.