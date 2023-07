Cientos de pymes valencianas tienen bloqueados 44,3 millones de subvenciones para inversión

Cientos de inversiones de pymes por valor de más de 125 millones de euros están bloquedos por el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat que hoy hará público su equipo de gobierno, tiene entre las tareas pendientes el expediente de 44,39 millones de euros de subvención para inversiones en competitivadad por parte de pymes. El ejecutivo de Ximo Puig anunció que las ayudas de competitividad se adelantarían en el año electoral y sacó la orden en Navidad. Ha acabado su mandato sin que se ejectuen las ayudas.

Además, según explican empresarios a ECONOMÍA DIGITAL, existe un notable preocupación tras la última comunicación que desde la conselleria de Industria se ha trasladado a las patronales. La dirección general de Industria, Energía y Minas, siendo controlada todavía por la socialista Silvia Cerdà Alfonso, informó la semana pasada que entre finales de julio y principios de agosto se iba a trasaladar la lista de empresas beneficiarias de la subvención, la lista de empresas que podrían beneficiarse de la subvención pero no lo harán por falta de fondos y la lista de empresas que no logran la subvención por no alcanzar la puntuación mínima. El mensaje es puramente técnico y descriptivo de los pasos que el cuerpo de funcionarios de la conselleria de Industria va a realizar.

Desde la conselleria de Industria informan a las patronales que hay empresas que se pueden quedar sin subvención mientras las bases habilitan a Mazón a dotar con 20 millones más los fondos para apoyar la inversión en competitividad

Falta, por tanto, conocer la intención política que tendrá el nuevo ejecutivo de Mazón al respecto. Las bases de esta subvención fueron firmadas por Rafael Climent (Compromís) el 27 de diciembre de 2022. En aquel momento, Climent informó: «La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha convocado anticipadamente para el ejercicio 2023 ayudas por valor de 44.399.600 euros para apoyar la realización de proyectos de inversión que mejoren la competitividad industrial de las pymes de la Comunitat Valenciana».

Estas bases establecen en su apartado de financiación que las ayudas tienen un importe global máximo de 44.399.600 euros y que «se podrá incrementar en una cuantía adicional máxima que se fija en 20 millones de euros, sin necesidad de una nueva convocatoria».

Esta decisión es la que, desde esferas empresariales, se espera conocer. Las ayudas cubren un 35% de las inversiones realizadas para mejorar la produtividad de pymes (menos de 250 empleados o menos de 50 millones de facturación). Por tanto, los fondos inicialmente previstos de 44,39 millones de euros movilizarían, si se reparte todo el dinero, más de 125 millones de euros. El plazo para presentarse a la subvención se abrió el 16 de enero para cerrarse el pasado 3 de marzo.

Casi dos millones para patronales

Mientras las aportaciones a pymes siguen en el limbo, el lunes de la semana pasada sí que se firmó la resolución por la que se procede al reparto de ayudas entre las patronales de la Comunidad Valenciana. Aunque el presupuesto incial se anunció que sería de 2,1 millones, el importe finalmente repartido supera tímidamente los 1,9 millones de euros.

Entre las patronales que mayor cantidad de fondos han recibido se encuentra la asociación Espai Aero Comunitat Valenciana, que ha logrado 137.726,,47 euros. Por encima de los 100.000 euros se encuentra la asociación valenciana de la industria de la automoción, Avia (124.537,98), la asociación de empresarios textiles de la Comunidad Valenciana-Ateval (123.597,80), la asociación valenciana de empresarios de calzado-Avecal (105.754,28), la Federación empresarial de la agroalimentación de la Comunidad Valenciana-Fedacova (104.200,09) y la federación de empresarios del metal de la provincia de Alicante-Fempa (101.057,93).

Entre las denegaciones está la Agrupación Europa de Interés Económico de Pignamentos Inorgánicos (por no acreditar ser una asociación empresarial), la asociación valenciana del vehículo eléctrico (al no acreditar vinculación entre la entidad y el proyecto ya que no tienen fabricantes y son sólo comercializadoras), la asociación de diseñadores de moda de la Comunidad Valenciana (por no presentar de manera telemática la propuesta) y el cluster de energía de la Comunidad Valenciana (por presentarse fuera de plazo).