«Tenemos que ir al hidrógeno. El coche eléctrico no es una solución»

Mipesa es una empresa de la automoción que trabaja como Tier2 y Tier3 ampliamente diversficada que nació en 1977 con trabajos de torno y fresa. En 1999 amplió su oferta de servicios al mecanizado de piezas, corte por láser, plegado de chapa y soldadura. En 2014 entró en el sector sanitario. Acaba de recibir el precio de excelencia en la categoría de Pyme por parte del cluster de la movilidad valenciana (AVIA). Alberto Llopis es su director de marketing.

¿Qué tamaño tiene Mipesa?

Tenemos 120 trabajadores de media y una facturación de 14 millones de euros. Estuvimos creciendo hasta llegar al Covid, cuando tuvimos un bajón impresionante. Estamos recuperando. Todavía no hemos llegado a los niveles que alcanzamos.

¿Qué sectores están todavía por recuperarse?

Básicamente, horeca y todo lo que va destinado a alimentación, hoteles y restaurantes. La pandemia les bajó la facturación a cero y la recuperación no les ha permitido recuperarse para poder hacer adquisición de máquinas.

¿Qué peso tiene cada uno los sectores en vuestra facturación?

Hemos tenido un baile en los números. El principal hoy en día para la unidad de ensamblaje y mecanizado es el sector cine y espectáculos, seguido de alimentación, tratamiento hortofutrícola y maquinaria para supermercados. En chapa hemos crecido mucho en vehículos. Ahí trabajamos para autobuses eléctricos. A partir de ahí, tenemos una gran atomización de sectores desde equipos eléctricos pasando por decoración, maquinaria en general.

Dentro del sector de la automoción, ¿Cuál es vuestra especialidad?

Chapa y elementos que soportan las baterías y equipos de maniobra eléctrica como inversores. Somos Tier2 o Tier3, según el cliente.

¿Hacéis piezas para Ford?

Para el vehículo en línea, no. Lo que hacemos son elementos auxiliares de línea, no para incorporar al vehículo sino para instalaciones como el conveyor y similares.

Mipesa debería estar trabajando en la plataforma GE2

Podría ser.

¿Tienes alguna oferta para hacerlo?

No.

¿Y cómo ve que no arranque la petición de piezas?

Nosotros somos empresa auxiliar para los que trabajan para hacer esas plataformas. No tenemos ingeniería. Fabricamos para ingenierías. Sería muy interesante trabajar y tenemos a AVIA que nos informa puntualmente pero actualmente no hay ofertas.

Trabajan para autobuses eléctricos. ¿En qué cambian las piezas con la electrificación de los coches?

Cambian totalmente los requerimientos. El principal problema del coche eléctrico son las células, luego los microprocesadores. A nivel de mecanizado, que es a lo que nos dedicamos, desaparece toda la zona de escape y toda la mecánica del motor. Sí que es cierto que todos los mecanismo de anclaje y de seguridad siguen igual.

¿Tenéis proyectos de hidrógeno?

Todavía no y es nuestro objertivo. El hidrógeno es el futuro. Nos hemos cargado de golpe la combustión pero el siguiente paso es el hidrógeno, que es lo que te da autonomía. No veo el coche eléctrico como una alternativa al coche actual.

¿Cómo está afectando la crisis energética a la industria?

Fatal. La última factura de marzo respecto a 2019 ha subido cuatro veces el coste. Por mucho que digan ha bajado la energía seguimos con costes enormes. Seguimos con proveedores que nos hacen los tratamientos térmicos, que se hacen con hornos a gas o con electricidad, que los costes del tratamiento se han disparado y están con el agua al cuello. Nosotros en muchos casos no hemos podido imputar toda la subida del coste energético y lo hemos cubierto con márgen.

¿Va a continuar el problema energético todo este año?

Esperemos que no pero todo pinta que sí. No vamos a recuperar los niveles anteriores.

La inflación ha subido no sólo por la energía. También se ha subido el precio a las piezas

Hemos tenido incremento de materiales. Los refrigerantes para los mecanizados, por ejemplo, son ahora mucho más caros. Las herramientas han subido enormemente, hasta las cajas de cartón. Hemos pasado la crisis del aluminio y ahora estamos en la crisis del titanio. Rusia no está proveyendo y Ucrania tampoco. Era dos de los grandes proveedores de nuestro almacenista en Francia. Hay diámetros de barra que han multiplicado por dos el precio.

¿Cómo está el coste de transporte?

Está mal y no sólo por precio sino por oferta para que cumplan los plazos aunque no nos afecta porque no lo incluímos en nuestros servicios.

¿Qué hacéis para el sector de cine y espectáculo?

Nosotros no hacemos producto sino que hacemos el producto de nuestros clientes. Estamos fabricando varios modelos de carros que arrastran las cámaras para filmar. Ahora todo el sector de ocio digital con las plataformas Netflix, HBO, Disney+ están requiriendo este tipo de elementos con un cliente muy exigente no sólo en calidad sino también de aspecto. También hacemos torres de elevación para sonido e iluminiación del sector espectáculo. Para nosotros es un canal muy importante.

¿Cuáles son vuestros productos en el canal de alimentación?

Hacemos exprimidores de naranja y para supermercados y otro tipo de locales partes para la fabricación de hielo y churreras.

¿Para el sector médico?

Estamos especializados en cirugía ortopédica y traumatología. Nuestros principal producto, que no es nuestro sino nuestra principal experiencia, es en la cadera y ahora estamos en un tipo concreto de intervención de rodilla.

Hay mucha evolución médica en cadera, algo menos en rodilla y en el tobillo… no hay manera

Tiempo atrás trabajamos para un cliente que despareció que le hacíamos pie y tobillo. Hacíamos, sobre todo, placa y tornillos.

¿Cuál es el valor añadido en este tipo de productos?

A parte de estar certificados bajo una norma bastante exigente, es cumplir con todos los requisitos geométricos, con un acabado increíble. Tiene que ser lo más parecido a tocar hueso. Las piezas de titanio y acero inoxidable tienen que estar con un acabado excelente. Uno de los requisitos más importante es el canulado de longitud enorme para pasar una aguja porel cual luego discurrirán los tornillos, que también están canulados. Son requerimientos de mecanizado de muy alta precisión y tecnología avanzada.