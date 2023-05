La heladera de Mercadona descarta bajar los precios

Maria José Felix, directora general de Helados Estiu, proveedor de Mercadona, tiene claro que los precios que tenían los lineales antes del espiral inflaccionista no volverán. De hecho, descartó que lo hagan aunque sea parcialmente en el corto plazo ya que el riesgo actualmente es más de subida que de bajada.

“No soy alagüeña. La sequía es preocupante y no ayuda a bajar los precios. Si se produce menos cultivos, habrá una tendencia alcista de las materias primas y volverán a subir los precios. No van a volver los precios de antes porque no hay manera de conseguirlo”, sentenció Felix, en el marco de la jornada de la VI Jornada Anual Paco Pons, que recuerda al emblemático empresario que fue presidente de Consum y que con su empresa Importaco levantó uno de los principales proveedores de Mercadona. También fue presidente de AVE y el sustituto de José Luis Olivas como vicepresidente de Bankia cuando se intervino a Banco de Valencia.

La explicación de la heladera de Mercadona se basó en los datos que ha estado poniendo encima de la mesa el sector en los últimos meses. “Trabajamos en un mercado muy competitivo con márgenes que no son altos y los aumentos de costes afectan a la sostenibilidad de la compañía. La sequía no está ayudando a bajar los precios”.

Esta línea argumental fue compartida hace unos días en la rueda de prensa de Consum, por Juan Lius Durich, director general de Consum, que incidió en el riesgo de que la sequía desate una nueva ola de subida de precios está presente. También se apuntó en esa ocasión que la ley de cadena alimentaria obliga a los supermercados por ley a subir los PVP para repercutir las alzas y no vender por debajo de costes.

Los costes para exportar

Una de las claves de los precios de los productos alimentarios está en el coste de importación, cuyo indicador que refleja mejor esta situación es el de los fletes marítimos. En la mesa redonda, Maria José Felix dijo: “En 2022 empezaron a subir los precios de las materias primas y hubo mucha volatilidad. No ayudaba a todo esto la subida de los fletes a lo que se sumó la escasez y la especulación. Esto se ha mantenido en 2023 con picos de sierra”.

A su lado en la jornada estaba Francisco Lorente, presidente de MSC España, que aseguró con alegría: «Hemos tenido dos años de bonanza en 2021 y 2022. Nunca había visto fletes de 2.000 euros en los que se han llegado a pagar 16.000 euros». Por si el dato no es suficientemente llamativo, Lorente se puso a hablar del orgullo que tenía porque MSC hubiera puesto al portacontenedores más grande del mundo el nombre de su mujer y su hija. El barco tiene una capacidad de 24.346 TEU.

Leer más: Los precios para exportar entre Valencia y China se reducen a la mitad en 15 meses

La respuesta a la pregunta lanzada al aire por Lorente de si el público asistente sabía lo que significaba el impacto del incremento de fletes fue lanzada pero no contestada. La subida de fletes supone un plus de ingresos en el nuevo buque emblema de MSC de 340.844.000 euros en el hipotético y dificil caso de que realizara un viaje en el que se cargara y descargara íntegramen en un destino. Dependiendo la ruta que realice el barco, oscila el número de veces que el buque se llena y vacía.

La diferencia de facturación de un barco de 24.346 TEU (el más de MSC), es de 340 millones por viaje a capacidad completa entre los fletes más caros y baratos de los dos últimos años.

Antes del debate, uno de los principales proveedores de Mercadona aseguraba a varios periodistas económicos que el factor más importante para los precios de la alimentación eran los fletes marítimos. La directora general de Helados Estiu añadió: «Nosotros creemos que hay que transmitir al precio aquello que es necesario para seguir siendo sostenible. La gente vive en el mundo real y sabe la coyuntura en la que estamos”. Además, apuntó “Nosotros queremos seguir focalizándonos en esta calidad y la eficiencia seguir trabajándola todos los días”.

Espaldarazo de la filósofa Cortina a los empresarios

La jornada en recuerdo de Paco Pons contó con la filósofa y directora de la Fundación Étnor, Adela Cortina, que afirmó: “En España nunca se ha admirado al empresario excelente. No se ha convertido en un personaje a imitar o a admirar”. De igual forma, comentó que “creo que hay tradicionalmente una cierta contraposición con el empresario cuando no se cae en la cuenta de que los empresarios son ciudadanos como todo el mundo y crean una riqueza material que ellos solo pueden crear”.

Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, añadió: «Ante las grandes transformaciones productivas y la concatenación de calamidades que estamos sufriendo, la sociedad española vuelve la mirada hacia las buenas empresas, que aporten valor social y ambiental y sean rentables, esperando que se comprometan con la creación de buenos empleos, en más lugares, y con la formación dual (escuela-empresa) de los jóvenes y los desempleados como una de las principales palancas para mejorar la empleabilidad”.