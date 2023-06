Maria José Catalá se alía con Vicente Boluda y Juan Roig para quitarle la Copa América a Barcelona

La alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, ha sellado esta mañana una alianza con la Asociación Valenciana de Empresarios para captar inversiones en la ciudad con la Copa América con principal objetivo en el punto de mira. “Vamos a hacer todo lo que podamos para que vuelva la Copa América en 2027”, ha dicho Catalá, a lo que Boluda ha añadido que, por parte de los empresarios, “habrá apoyo moral y económico”.

Catalá ha dicho que “desde ya nos ponemos a trabajar en este reto. Es verdad que nos ha salido un competidor que no teníamos. Barcelona se convierte por esta edición próxima en un competidor que no tenía Valencia porque va a tener las infraestructuras que ya tenía Valencia por la falta de convicción del anterior gobierno”.

Boluda ha puesto a disposición de la alcaldesa al lobby de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que preside el naviero y tiene como referente a Juan Roig, presidente de Mercadona. “El empresariado está implicado en la recuperación de la Copa América”, ha dicho el naviero en nombre de los principales empresarios de la Comunidad Valenciana.

Preguntado el presidente de AVE por los motivos por los cuales el lobby no mostró el mismo firme apoyo, Boluda explicó: “Si nos lo hubiera pedido el anterior gobierno, le habríamos ayudado pero para nada”. Con firmeza, remató: “¡Jamás!”.

Por el contrario, a la alcaldesa del PP le ha prometido “ayuda moral y económica”. “Seguro que contará con inversión privada. Ya que no tenemos los Juegos Olímpicos, por lo menos la Copa América”, ha asegurado el naviero.

De manera general, la alcaldesa de Valencia ha incidido en que su apuesta es desarrollar la “colaboración entre el empresariado valenciano y el ayuntamiento para que no se pierda ni una inversión”.

En este sentido, Catalá ha dicho que “Valencia no se puede poner en marcha sin tener en cuenta a sus principales empresarios” mientras ha destacado que “Boluda es uno de los empresarios que más cree en esta ciudad”.

Entre los aspectos que ha destacado la alcaldesa de Valencia ha incidido en el corredor mediterráneo, la ampliación del Puerto de Valencia y Feria Valencia. Sobre el corredor ha dicho que va a presionar para que el gobierno de España “por fin invierta en el corredor mediterráneo”. “La alcaldía de Valencia se pone ya de la mano de AVE para pelear por el corredor mediterráneo”.

Sobre el puerto de Valencia, ha dicho que el 50% del PIB de España entre por el Puerto de Valencia y “no podemos perder más oportunidades”. Respecto a Feria Valencia, ha incidido que como alcaldesa de Valencia va a estar entre sus principales prioridades.