Mazón anuncia 1,5 milions d’euros en ajudes per la contractació de joves en internacionalització

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat 1.552.500 euros en ajudes “per a fer costat a les pimes en la contractació de joves especialitzats en internacionalització”.

El cap de l’Executiu Valencià ha avançat que esta nova orde, cofinançada en un 60 % pel Fons Social Europeu, “permetrà a les empreses i entitats de la Comunitat comptar amb personal qualificat en comerç exterior, venda i màrqueting digitals, gestió de dades i business intelligence”. Esta iniciativa se suma a les beques IVACE Exterior per a dotar les empreses de personal especialitzat que facilite la seua internacionalització.

Mazón ha assenyalat el compromís del Consell per a reforçar la internacionalització de les empreses de la Comunitat “amb l’objectiu d’impulsar el seu creixement en el mercat exterior, la seua competitivitat i enfortir l’economia del nostre territori”.

Facilitar l’activitat empresarial

En este sentit, ha reivindicat la política d’este Consell per a facilitar l’activitat empresarial “perquè les empreses són les que creen ocupació”, al mateix temps que ha advocat per la col·laboració publicoprivada per a fomentar el desenrotllament econòmic i social.

En matèria d’internacionalització, ha remarcat el suport del Consell a través de diferents mesures. Així, s’ha referit a l’increment en un 23 % de les ajudes de l’Ivace+i dirigides a donar suport als gastos de consultoria estratègica per a la internacionalització, dotades amb 3 milions d’euros.

Cal destacar que, per primera vegada, s’inclouen els costos relacionats amb el servici d’acompanyament per part d’experts en qualsevol part del procés i que compten amb finançament europeu a través dels Fons Feder.

Igualment, ha esmentat l’augment del 10 % de les ajudes de la Direcció General d’Emprenedoria i Internacionalització fins a aconseguir els 14,47 milions d’euros, en què, a més, s’amplien els gastos subvencionables en costos de participació de les empreses en fires, en esdeveniments internacionals o en actuacions relatives al pla de màrqueting internacional.

També ha recordat que “l’ambiciós Pla de promoció exterior està integrat en 2024 per més de 80 actuacions en 40 països”, amb l’objectiu de reforçar la promoció de les empreses i dels productes del nostre territori amb la promoció turística, “amb l’atenció posada en la gastronomia com un dels atractius de la nostra terra amb els quals enfortim la marca Comunitat Valenciana”.

Nova oficina comercial a l’Aràbia Saudita

El cap del Consell també ha destacat la nova antena de la Generalitat oberta a mitjans de juliol a l’Aràbia Saudita per constituir-se com “un destí estratègic per a les exportacions”.

En este sentit, ha indicat l’esforç inversor d’Ivace+i per a ampliar la seua xarxa exterior amb esta oficina nova, i ha destacat l’“alt potencial de creixement” d’este mercat per a les nostres empreses.

Així, ha explicat que esta nova oficina perseguix ampliar el suport al sector exportador valencià “en un país consolidat com un dels màxims importadors del món, a on el teixit empresarial valencià té molt a oferir”.

El president ha indicat que este país ofereix oportunitats a les empreses valencianes en sectors molt diversos. L’Aràbia Saudita és l’economia líder entre els països del Golf i Països Exportadors de Petroli (OPEP). L’interés per diversificar la seua economia, per part del Govern, ha obert oportunitats per a la inversió estrangera en sectors com el turisme, energies renovables, sectors tecnològics, infraestructures i la indústria manufacturera, entre d’altres.

Carlos Mazón ha recordat que l’Aràbia Saudita és un destí rellevant per als productes valencians situat com el segon més important d’Àsia, només precedit per la Xina i amb l’11 % de les vendes a este continent. A més, és el primer client dels productes valencians a Orient Mitjà.

La Xarxa Exterior d’Ivace+i Internacional dona suport fins a 36 mercats a través de servicis personalitzats entre els quals destaquen sondejos de mercat, agendes de contactes, busca de socis, selecció de personal, entre d’altres, a més de l’organització i del suport a la participació d’empreses valencianes en accions de promoció exterior. Servicis, tots estos, bonificats fins a un 90 % per a les empreses valencianes.