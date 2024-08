Ivace+i suma 11 milions al pressupost per Ajudes a Vehícles Elèctrics fins 2024

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ampliarà en 11 milions d’euros el pressupost de les ajudes a la compra de vehicles elèctrics, després de la petició sol·licitada a l’Institut per a l’Estalvi i la Diversificació Energètica (Idae).

Tal com ha explicat la consellera Nuria Montes, amb aquesta ampliació Ivace+i “vol garantir poder atendre totes les sol·licituds que es reben fins a la finalització del termini que, després de la seua prolongació, està prevista per al 31 de desembre de 2024”.

La consellera ha incidit en la necessitat de dur a terme “polítiques actives en favor de la mobilitat sostenible”, ja que el sector transporte és el major consumidor d’energia i avançar cap a una mobilitat elèctrica “és crucial per a aconseguir la descarbonització de l’economia”.

Cal destacar que a través del programa Moves III, el Ivace Energia atorga ajudes econòmiques de 7.000 euros per als particulars, autònoms i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs i de 5.000 euros per als híbrids endollables. Per a la instal·lació de punts de recàrrega l’ajuda varia, però pot aconseguir fins al 70% del cost en alguns casos.

Més de 12.500 vehicles recolzats

En aquest sentit, la titular d’Indústria ha subratllat que fins a la data Ivace+ i ja ha concedit ajudes per un valor pròxim a 50 milions d’euros per a donar suport a la compra de més de 12.500 vehicles elèctrics. A més, s’han destinat 18,3 milions d’euros per a donar suport a la implantació de prop de 6.400 punts de recàrrega.

Aquests incentius, finançats pels fons Next Generation de la Unió Europea que en la Comunitat Valenciana gestiona Ivace+i, subvencionen l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous d’energies alternatives.

Per a accedir a les ajudes, han de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

Volem garantir que s’atenguen totes les sol·licituds que es reben fins a la finalització del termini

Les quanties varien en funció del tipus de vehicle, del sol·licitant (particulars autònoms i entitats, pimes o gran empresa) i de si existeix o no reciclatge d’un vehicle antic. Per als particulars, en cas de no reciclar un vehicle, les ajudes per a la compra d’un elèctric pur ascendiran fins als 4.500 euros i 2.500 per als endollables.

Les ajudes depenen del tipus de vehicle

En el cas de les motocicletes elèctriques, l’incentiu pot arribar als 1.300 euros amb reutilització i de 1.100 euros sense manar al desballestament un vehicle.

El preu del vehicle elèctric no podrà excedir els 45.000 euros, a excepció dels models elèctrics de huit o nou places, els quals podran aconseguir els 53.000 euros. En el cas de les motos elèctriques, el seu preu no podrà sobrepassar els 10.000 euros.

Així mateix, la compra de furgonetes elèctriques per part dels professionals autònoms, se subvencionarà amb fins a 9.000 euros en cas que l’usuari recicle el seu vell vehicle i amb fins a 7.000 en cas que no ho faça.

A més, el programa Moves III proporciona ajudes d’un 10% addicional a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants tant per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega en aquests territoris com per a la compra de vehicles per part de persones que estiguen empadronades en ells. També dota amb un 10% extra l’ajuda que reben les persones amb mobilitat reduïda.

Ajudes als punts de recàrrega

Ivace+i Energia també subvenciona la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics per adquisició directa, incloent per a comunitats de propietaris la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega. Per a la instal·lació de punts de recàrrega l’ajuda varia, però pot aconseguir fins al 70% del cost en alguns casos.

D’aquesta manera, fins al 31 de desembre de 2024 es pot sol·licitar ajuda per a la instal·lació d’un punt de recàrrega de qualsevol potència d’ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars, d’ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

També es recolzen els d’ús privat, tant en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques per a donar servei a la seua pròpia flota, com en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques per a donar servei als seus treballadors i clients.

Una escassa electrificació

Així mateix, se subvencionen els punts de recàrrega d’ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i en la xarxa de carreteres, sent d’especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

A més, en el cas de comunitats de propietaris, se subvencionen les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

Cal destacar que una de les barreres que existeixen per a l’electrificació del transport és l’escassa infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric, i per tant es fa necessari establir un programa d’incentius que permeta un desplegament d’aquesta infraestructura en tot el nostre territori.