Una decena de multinacionales negocian más de 2.000 despidos ante el parón de Ford Almussafes

Una decena de empresas ya está negociando recortes de sus plantillas en Valencia ante la situación de parón e incertidumbre que vive la factoría de Ford en Almussafes y la industria automovilística valenciana en su conjunto.

Además, según ha podido saber Economía Digital, se trata de diez compañías multinacionales, con sedes en Polonia, Rumanía y otros enclaves europeos e incluso, en algún caso, empresas con presencia en América.

Por otra parte, según estimaciones de CCOO PV, cada planta cerrada supone la pérdida de «unos 200 0 250 empleos de media de trabajadores directos», por lo que la cifra total se podría acercar a los 2.000 empleos perdidos.

Esta decena de compañías ya estaría tratando diversas fórmulas de recorte de sus trabajadores, como ERTE, ERE, pero también medidas de flexibilidad laboral, como bajas incentivadas.

Precisamente este lunes, aproximadamente dos centenares de trabajadores del sector se han manifestado frente a la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), convocados por la sección de Industria de CCOO PV y con lemas como ‘Salvemos el empleo en todo el sector del auto’, ‘Defendemos la industria. Por el futuro de Galmed‘ o cánticos como ‘Galmed no se cierra’.

Y es que la compañía alemana Thyssenkrupp ya ha puesto fecha al cierre de Galmed, su planta en el Puerto de Sagunto. El 20 de octubre se dará el cerrojazo definitivo. La hoja de ruta empezó hace unas semanas. El 20 de marzo se comunicó a la plantilla que no había intención de renovar el ERTE. La legislación impide realizar despidos durante seis meses después a realizar un ERTE por lo que el 20 septiembre se iniciará la negociación del ERE. Por tanto, la hoja de ruta de Thyssenkrupp es que el 20 de octubre la fábrica de Galmed ya esté desmantelada.

Por su parte, la plantilla de empleados de Thyssenkrupp Galmed ha trasladado su intención de convocar jornadas de huelga durante el mes de abril para protestar contra el cierre de la factoría, pero también para pedir a la administración pública y a la compañía que retomen las negociaciones para garantizar la continuidad de la producción en la fábrica.

Los trabajadores del sector del automóvil concentrados este lunes han leído un manifiesto en el que denuncian «la falta de liderazgo de las administraciones públicas, estatales y autonómicas, su dispersión a la hora de fijar criterios unificados para afrontar el cambio climático, la escasez de subvenciones e incentivos, la escasa implantación de puntos de recarga, y las dudas de las empresas a la hora de apostar por un modelo de propulsión alternativo, unificado y compatible con la emergencia climática, provocan dudas en los consumidores y, consecuentemente, una contracción de la demanda en el mercado«.

LEAR, SAS, Thyssenkrupp… La lista sigue creciendo

«A los cierres de LEAR, SAS Automotive y el anuncio de cierre de la planta de Thyssen Galmed hay que añadir innumerables goteos de despidos objetivos, Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT), flexibilidad horaria, reestructuraciones, precarización del empleo, traslados de plantilla o ERTE que han afectado a la práctica totalidad de las empresas del sector», han lamentado.

«CCOO Industria del PV apuesta por la continuidad de un sector que aporta el 17% del PIB del País Valenciano y el 9% del empleo directo, que genera empleo de calidad, sostenible, muy especializado y altamente productivo. Pero el actual proceso de transformación no puede hacerse a costa de las personas trabajadoras del sector», sentencia el escrito.

Leer más: Thyssenkrupp y la Generalitat abren una negociación para evitar el cierre de Galmed

En atención a los medios, Juan José Picazo, secretario general de la federación de Industria CCOO PV, ha señalado que cada planta que se cierra supone la pérdida de «unos 200 0 250 empleos de media de trabajadores directos». «Y si esto fuera a más, de todas las empresas que dependen de Ford Almussafes directamente, estaríamos hablando de miles de puestos de trabajo directos e indirectos», ha alertado.

Respecto a Galmed, Picazo ha asegurado que están «trabajando y hablando con la multinacional», al tiempo que ha denunciado que «cada vez aparecen datos que hacen que la decisión sea más cuestionable».

«Dependemos de decisiones que se toman fuera de España y eso siempre nos hace perder en la puja» Juan José Picazo, secretario general de la federación de Industria CCOO PV

«Es una empresa con beneficios, le han dado la vuelta a una mala situación económica y han tenido cuatro millones de beneficios, con carga de trabajo suficiente para la plantilla que tienen. Es una decisión estratégica que se toma desde Alemania y que afecta a la planta del Puerto de Sagunto sin tener en cuenta la situación de la empresa y que nos parece injusta», ha criticado.

Así, ha anunciado que van a seguir hablando con el gobierno autonómico y con el central porque «esto va mucho más allá del cierre de Galmed». «El problema es que nuestra industria depende fundamentalmente de decisiones que se toman fuera de España y eso siempre nos hace perder en la puja«, ha expuesto.

«Cada anuncio de la dirección de Ford anunciando un modelo significa un expediente de regulación»

Respecto a la situación de la factoría valenciana de Ford, Picazo ha lamentado que «en los últimos dos años de Ford siempre hay un ERTE o un ERE» y «cada anuncio de la dirección de Ford anunciando un modelo significa un expediente de regulación». «Estamos en contra de eso, lo fundamental es mantener el empleo. Y eso en Ford no lo tienen tan claro«, ha manifestado.

Instan a aplicar el mecanismo RED

El secretario general de la federación de Industria CCOO PV ha instado a la multinacional norteamericana a «aprovechar el mecanismo RED, que supone que no haya pérdida de empleo», como solución hasta que llegue el prometido nuevo modelo.

Sobre esta medida, ha señalado que «es algo que ya vimos con los ERE que realizamos durante el covid, cuando la gente no consumía paro, no perdía poder adquisitivo y las empresas se garantizaban que los trabajadores no les costaban más que lo que les cuestan habitualmente» y ha hecho extensiva la aplicación de esta herramienta a toda la industria de la automoción.

Por esta razón se han manifestado frente a la CEV, porque el sindicato reivindica «la necesidad de trabajar de manera conjunta patronales y organizaciones sindicales a la hora de solicitar a las administraciones la aplicación del mecanismo RED» para evitar despidos masivos y de cara «a lo que nos viene con el coche eléctrico» y «que las empresas no tengan que prescindir de trabajadores para cuadrar sus cuentas, sino que se mantenga con ayudas a las multinacionales».

«El mecanismo RED supone la garantía de empleo. De ahí que las patronales sean hasta ahora reacias a solicitarlo porque van por equilibrar cuentas con pérdida de empleo y de personas. El dinero público tiene que servir para garantizar empleo o aumentarlo, no para destruirlo, que es lo que están haciendo algunas multinacionales como Ford», ha zanjado Picazo.